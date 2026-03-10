Con la invitación del Instituto Cuesta Duarte (ICD) y el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra), este miércoles y jueves se presentará el seminario internacional denominado “Transformaciones del trabajo portuario y formación en los puertos latinoamericanos. Intercambio de saberes entre universidades y sindicatos”. Se desarrollará entre las 8.00 y las 17.00, ambos días, en el anfiteatro de la sede central del PIT-CNT.

Nicolás Marrero, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, sociólogo e investigador de la Universidad de la República (Udelar), es uno de los expositores. Dijo a la diaria que se trata de una actividad que se enmarca en Navegando hacia el Futuro, proyecto que coordina y que impulsan desde el ICD y el Supra con financiamiento del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).

Marrero explicó que la construcción de ese proyecto “ha tenido un papel dentro de la Udelar y el Servicio Central de Extensión, y en ese marco tiene varias líneas de intervención. Una de ellas tiene que ver con el desarrollo de la formación técnica, política y sindical de los trabajadores portuarios”, otra “con profundizar en procesos de investigación y coinvestigación sobre la realidad del sector, en conjunto con los trabajadores”.

Agregó que el seminario se organizó junto con la Universidad Federal de San Pablo, con investigadores y expertos en la temática del trabajo portuario y con sindicatos de Chile. Asistirán al evento trabajadores y dirigentes portuarios de esos dos países. Entre los disertantes hay cuatro integrantes del Supra, además de Óscar López, exdirigente de esa organización sindical y del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT.

“Es un evento de características regionales que será muy importante”, dijo Marrero, quien comentó que se contará con la participación de autoridades ministeriales y de la Udelar.

Acerca del desarrollo del seminario, dijo que tiene distintas instancias y adelantó que uno de los momentos centrales será la discusión de los procesos de investigación que las universidades han desarrollado para la comprensión del trabajo portuario, como el análisis de los procesos de digitalización, las condiciones de trabajo y los efectos sobre la salud.

Estará Fátima Queiroz, una de las investigadoras brasileñas con más experiencia en la región

Posteriormente, habrá mesas para discutir sobre experiencias de formación sindical, por ejemplo, la de una escuela de formación sindical de Chile, y para intercambiar sobre género, sindicato y trabajo. Otro espacio abordará las propuestas o miradas que desarrollan los sindicatos sobre el vínculo con las universidades y otras instituciones educativas para profundizar en el conocimiento colectivo de la coyuntura.

Marrero añadió que, por otro lado, también se abordará la discusión sobre qué tipo de formación requieren los trabajadores portuarios y qué pueden hacer los sindicatos para fortalecer esa capacidad, tanto en lo técnico como en lo político y sindical.

El sociólogo sostuvo que por haberse conmemorado recientemente el Día Internacional de la Mujer, “la discusión sobre género tiene un espacio central”.

De algún modo, relacionado con eso, dijo que “vale destacar que el seminario contará con la presencia de Fátima Queiroz, una de las investigadoras brasileñas con más experiencia y trayectoria en la región. Hace casi 30 años que investiga el trabajo portuario y estará en la apertura del seminario, el jueves 12”.

La experta hablará sobre el trabajo portuario en Uruguay con perspectiva de comparación internacional.

Marrero dijo que la actividad portuaria “viene sufriendo un conjunto de transformaciones desde el punto de vista de una reorganización productiva, informaciones tecnológicas de un lado y procesos fuertes de precarización laboral del otro, en sectores específicos dentro de los puertos”.

En ese sentido, agregó que “esta situación se expresa claramente en Uruguay, donde hay un núcleo duro estructural de precariedad laboral, con los trabajadores de la estiba –carga y descarga–, en el que se desarrollan altos índices de informalidad, con salarios muy depreciados”.

La jornada del jueves cerrará con una síntesis y balance general de lo discutido. Para este miércoles está previsto un encuentro más acotado entre científicos, académicos y sindicalistas, en el que se definirán líneas de acción futuras, en una instancia calificada como de “intercambio interno”. Allí se discutirán aspectos metodológicos para analizar investigaciones entre sindicatos y universidades.

“Cada etapa y momento del seminario tiene su parte de intercambio y de reflexión. Durante la mañana va a haber un espacio de exposición y de intercambio, y luego ocurrirá lo mismo en horas de la tarde. El jueves la jornada finalizará con consultas, preguntas, discusiones y comentarios que permitan marcar y trazar en estos temas una hoja de ruta”, concluyó Marrero.