El ministro de Trabajo, Juan Castillo, junto a la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, y a un grupo de negociadoras del sector lácteo, compareció este jueves ante la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Senadores para explicar la situación laboral de la agroindustria, especialmente la relacionada con la planta de distribución de Conaprole en Rivera, que cerró semanas atrás.

El senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) y presidente de la comisión, Aníbal Pereyra, dijo este viernes a la diaria que “Castillo fue contundente” y que el senador que lo convocó a la comisión, Sergio Botana, en representación del Partido Nacional, “reconoció el rol del ministro y la articulación que jugó”. Además, señaló que presentó, junto con el equipo del Ministerio de Trabajo, “un informe muy completo”.

El legislador destacó que el ministro “se centró en la característica del problema que se generó y en cómo fueron las negociaciones” hasta llegar al cierre definido por la empresa. “Siempre puede decir que se podría haber resuelto de mejor manera, como en todos los temas, pero en resumen, si bien se buscaron alternativas para que la planta pudiera seguir funcionando, eso no fue posible, ya que había diversos problemas, algunos de ellos estructurales”.

Explicó además que “hoy hay un cambio en el consumo, donde el porcentaje mayor de leche se compra pasteurizada o ultrapasteurizada. Basta ver precios en la góndola y las diferencias son enormes. Sí hay una definición empresarial que va llevando a que haya mayor consumo de la leche con ultra larga vida. Entonces, esa planta tenía maquinaria que ya estaba un poco obsoleta, y requería una transformación e inversión tecnológica importante, y ante la estimación de la empresa de que perdería dinero en dólares, la cooperativa decidió cerrar”.

Pereyra destacó que se cumplió con el objetivo de que los trabajadores que cumplían tareas en Rivera no quedaran sin trabajo, ya que algunos serán transferidos a la planta ubicada en Mercedes, mientras que otros aceptaron un retiro incentivado. Además, mencionó que “no se pierde a ningún productor remitente de leche a Conaprole”, lo que entiende “que también es importante”.

Castillo: “La situación de conflicto por la planta de Rivera terminó”

Sobre la comparecencia, el secretario de Estado brindó una rueda de prensa este jueves y explicó que las preguntas de los legisladores no se centraron únicamente en la agenda cotidiana del sector, sino también en la problemática de la industria láctea en general y, en particular, en Conaprole. Señaló que “hubo preguntas relativas al cierre de la planta de Rivera, que fue el que originó en ese departamento los conflictos y movilizaciones, y en qué momento de ese asunto se está al día de hoy”.

Consultado al respecto precisó que “se rindieron cuenta e informamos. Hubo interacción”, y agregó que “el conflicto demorará unos días más, se solucionará, pero después cómo afrontamos las tareas, las demandas, los desafíos que tiene la industria láctea por delante, cómo contemplamos al mismo tiempo defender una industria nacional tan importante, como Conaprole, de la importancia que tiene, [y] además a los productores y trabajadores, a los efectos de salir a competir en este escenario desafiante que tiene el país, a partir del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur”.

En relación con la salida negociada para la planta de distribución de Rivera, el jerarca respondió que “la situación de conflicto terminó, y la mayoría de los trabajadores ha aceptado las negociaciones planteadas por la empresa, y que el sindicato se ordenó en torno a los despidos incentivados para algunos y la redistribución hacia otras plantas de Conaprole en el resto del país. Faltan actualmente solo uno o dos casos por solucionar”.

Castillo afirmó que “la planta ya no está produciendo más, pero eso no quiere decir que no hayamos debatido y discutido el papel que tiene la industria en el interior, el peso que tiene cualquier industrial, y en este caso concreto, la planta que se cerró”.

En tanto, con referencia a las actuales negociaciones entre trabajadores y empresarios, dijo que hay dos que son paralelas, “aunque a veces cueste entender, todas se desarrollan en el Ministerio de Trabajo, todas son en la industria láctea, pero algunas son de Consejo de Salarios, donde no solo está Conaprole, sino que ahí se discuten los salarios mínimos por categoría, las condiciones laborales; esa es una parte de la negociación y otra parte es efectivamente el conflicto en la empresa, que se negocia entre la cooperativa y el sindicato”.

Sobre cómo responde a la oposición, que manifestó que el Ministerio de Trabajo “no soluciona los problemas que se han dado en diversos sectores”, contestó: “Tiene derecho la oposición en pensar lo que quiera. Yo ya expliqué cuestiones. En algunos casos, como nunca dijimos que somos los dueños de la verdad, nunca vinimos acá como que somos el crack del barrio, siempre estamos con las orejas abiertas y dispuestos a escuchar. Si hay una iniciativa mejor que la nuestra, seguramente la tomemos”.