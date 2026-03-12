Los trabajadores nucleados en la Asociación de Funcionarios Registrales (AFRU) resolvieron ejecutar una serie de medidas tras la falta de pago de los salarios a los empleados contratados entre 2021 y 2022, a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). La mesa directiva del gremio quedó facultada para modificar o negociar las medidas de acuerdo con la evolución de la situación.

Entre las medidas adoptadas, está la declaración de Asamblea permanente, trabajo interno sin atención al público, ingreso únicamente de vencimientos y caducidades y la no realización de cierres de documentos ni certificados. Además, no se realiza la entrega de documentos, no se responde ni evacuan consultas presenciales ni por correo electrónico.

Daniel Fratín, dirigente de AFRU, dijo este jueves que las medidas comenzaron a tomarse este miércoles y que “esos trabajadores hoy cumplen una parte muy importante en cuanto al área notarial, la calificación de documentos y el sector de informática, soporte de redes y el mantenimiento de las mismas. Sucede que estamos teniendo dificultades con la CND. Son poco más de 30 contratos, que alcanzan a entre 2.000.000 y 3.000.000 pesos por mes, solo para sostener esos contratos”.

Señaló que hay un “retraso en el pago de unas partidas del Ministerio de Economía y Finanzas, a lo que se habían comprometido en diciembre pasado”.

Esos funcionarios están a la espera de ser incluidos en un proceso de reestructura dentro del Ministerio de Educación y Cultura, dentro de la Dirección General de Registro, indicó. Y agregó: “Mientras tanto están bajo estos contratos atipicos”.

El dirigente aclaró que las medidas tomadas por AFRU “se mantendrán hasta que se regularice la situación definitiva de los trabajadores, y a que tengan la seguridad en el cobro, y que se brinde por parte del Ministerio de Economía y Finanzas una respuesta la viabilidad económica del proceso de reestructura que se desarrolla en la Dirección General de Registro, que se inició en octubre de 2025, conjuntamente con la Oficina Nacional de Servicio Civil”.