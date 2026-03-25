La Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS), del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), exhortó a las empresas de la industria de la construcción y al Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) a extremar las medidas de seguridad y salud en el trabajo previo al segundo período de licencia en el sector, del lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril inclusive.

Al respecto, la subinspectora general de Trabajo, Andrea Bouret, dijo a la diaria este miércoles que, al analizar la siniestralidad laboral, en los meses de abril y diciembre “hay picos en la cantidad de accidentes de trabajo en el área de la construcción”. “¿A qué responde esto? Sucede que en abril está la Semana de Turismo, mientras que en diciembre comienzan las licencias por fin de año”, explicó.

En ese sentido, agregó que habitualmente en esos meses “una o dos semanas antes empieza el apuro por concluir determinados trabajos o tareas, y más en la construcción, donde apurarse puede implicar perder de vista la organización del trabajo. Se realizan las labores más rápido, sin tomarse unos minutos para adoptar las medidas necesarias de prevención. Entonces, lo que busca la IGTSS es generar conciencia”.

Por estos motivos, comentó que la inspección está recorriendo distintos departamentos del interior para desarrollar instancias de capacitación, con el objetivo de fomentar un cambio cultural. “Considerando el historial y las estadísticas de años anteriores, se trabaja para revertir la tendencia. Una de las vías es difundir el tema y ponerlo en agenda, para que la población esté más informada”, señaló.

Bouret advirtió que “no hay que exponerse a un riesgo por el apuro de finalizar y entregar un trabajo. Hay riesgos que no es necesario asumir, ya que un segundo en la vida de un trabajador puede cambiarlo todo”. Y recordó el eslogan de una campaña realizada junto con el Sunca y las cámaras empresariales: “Tu trabajo más importante es proteger la vida”.

En esa línea, y con el objetivo de revertir esta tendencia, la Inspección General está trabajando de forma tripartita junto con las cámaras empresariales del sector y el Sunca, articulando acciones de fiscalización, sensibilización y promoción de buenas prácticas. Durante 2025, la IGTSS realizó 1.924 actuaciones inspectivas en la industria de la construcción, que derivaron en 151 clausuras por incumplimientos en materia de seguridad y salud laboral.