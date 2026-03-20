En el marco del Mes de la Mujer, la Intendencia de Montevideo (IM) presentó el jueves el fondo Mujeres que emprenden, un programa de 1.000.000 de pesos uruguayos a distribuir en apoyos no reembolsables a emprendimientos liderados por mujeres en distintos rubros, que podrán recibir un máximo de 200.000 pesos uruguayos.

Según detalla una publicación en el sitio web de la IM, con la iniciativa se busca “reconocer y apoyar el trabajo de mujeres emprendedoras”. En esta línea, desde la comuna aclararon que “se buscará el fortalecimiento de tres tipos de iniciativa”. En primer lugar, aquellos “emprendimientos turísticos rurales que contribuyan a ampliar la oferta de ocio y recreación”, siempre y cuando ayuden a colocar a las mujeres “como protagonistas del desarrollo territorial”. También “proyectos productivos de la agricultura familiar y de pequeños productores” y aquellas propuestas “vinculadas a la logística, el transporte y la distribución de materias primas” que promuevan “la diversificación de actividades y la inserción de mujeres en cadenas de valor”.

El comunicado explica que podrán acceder a la iniciativa todos los emprendimientos formales liderados “por mujeres mayores de 18 años que enfrenten dificultades de acceso al financiamiento”, quienes podrán presentar “una única propuesta”. Añade que los fondos recibidos podrán ser utilizados como capital de giro o destinados a la compra de mercadería, maquinaria o equipamiento, así como realizar inversiones edilicias “que permitan el crecimiento o la habilitación de los proyectos”.