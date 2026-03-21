Nelson Chabén, director de la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), tiene una trayectoria de más de 40 años como diplomático. Fue embajador en Corea, en Palestina –primer embajador uruguayo en el país de Medio Oriente–, formó parte de la apertura de la embajada de Uruguay en Emiratos Árabes Unidos y finalizó su carrera diplomática como embajador en Arabia Saudita.

Chabén y Alfredo Fratti, titular del MGAP, se conocen desde hace 20 años. En 2006, el exdiplomático “reabrió” la embajada de Uruguay en Corea. “Veníamos de la crisis de la aftosa y teníamos todos los mercados cerrados”, recordó. Junto con Fratti –quien entonces era presidente del Instituto Nacional de Carnes– lograron abrir el mercado coreano para carnes uruguayas libres de aftosa con vacunación. Fue el primer mercado que se abrió después de la crisis de aftosa, subrayó Chabén.

Desde entonces, ambos forjaron un vínculo de amistad y, a su regreso de Arabia Saudita, el ministro solicitó su “ayuda en la parte de inserción internacional del MGAP”. “Fratti es una persona muy práctica y tiene una muy clara visión de cómo es el acceso a los mercados y la política comercial. Se trabaja fácilmente con él”, valoró.

La Unidad de Asuntos Internacionales del MGAP se creó en 1996 y es “el eje o axis de inserción internacional y acceso al mercado”, explicó el director.

Consultado sobre cómo evalúa el primer año de gestión al frente de la unidad, el jerarca lo calificó como “positivo”. “Para mí, que vengo de Cancillería, entrar en el mecanismo del MGAP, que es un ministerio muy grande y con mucha complejidad, ha sido todo un desafío. Ahora estoy en rodaje y creo que este es el año del despegue y la concreción de muchas cosas”, dijo, aunque “ya se han concretado” algunas, como la apertura del mercado de Indonesia “para los lácteos”, ejemplificó.

“Como en toda la administración pública, los recursos humanos son sumamente escasos, pero igual hemos podido establecer formas de acceso a los mercados de distintos países, fundamentalmente del mundo árabe, del Golfo (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Baréin y Omán) y el Magreb (puntualmente, Argelia y Marruecos), en los cuales estamos trabajando sin perjuicio de haber avanzado con Ucrania –interesado en nuestros productos cárnicos– y Georgia”, complementó.

Relaciones con el golfo Pérsico y el millón de ovinos para Argelia

Según explicó Chabén, entre los seis países que integran el golfo Pérsico “hay una suerte de unión aduanera”, es decir, no se cobran aranceles. “Todos esos países son absolutamente complementarios de la oferta exportable de Uruguay. Ellos necesitan lo que nosotros producimos, pero, además, con una ventaja adicional: los aranceles que se aplican a los bienes –carne, lácteos, miel– son del 0 al 5%, o sea, es como tener con ellos un tratado de libre comercio. Una gran ventaja desde el punto de vista del acceso a los mercados”, destacó. Asimismo, la región tiene “la necesidad” de contar con seguridad alimentaria y la “cristaliza” a través de “países amigos”, como Uruguay, con el que tienen “muy buenas relaciones diplomáticas y de amistad”.

Por otro lado, se refirió al fortalecimiento de las relaciones con el Magreb, sobre todo con Argelia, que, junto con Brasil, es “nuestro principal cliente en lácteos”, señaló. Además, el país africano “nos acaba de hacer un pedido de carne ovina, que para nosotros va a ser muy bueno”, agregó Chabén.

Todos los años, los musulmanes celebran el Ramadán, período sagrado de ayuno, reflexión y comunidad. 70 días después, llevan a cabo “la fiesta del sacrificio del cordero”, Eid al-Adha en árabe, en la que “todos los musulmanes del mundo sacrifican millones de corderos”, explicó.

En 2025, Argelia se interesó en Uruguay y en “empezar a adquirir corderos para este rito”. Desde el MGAP, “empezamos a instrumentar la posibilidad de que, aunque no tengamos un millón de ovinos, empecemos a tener presencia en los ritos y anualmente se arme un ciclo de desarrollo y de oferta para los años posteriores”, anunció el jerarca y anticipó que ya se está trabajando para 2027.

Esto genera repercusión en un sector “que está con muy baja producción”. Uruguay pasó de tener 21 millones de ovinos a cinco millones. “No pagaban y los productores se desincentivaron”, dijo Chabén, y ahora el país no puede exportar más de 50.000 ovinos.

Es importante destacar que Uruguay cuenta con un nivel sanitario habilitado en lo que refiere al halal, rito musulmán que implica que el animal debe ser sacrificado bajo determinadas condiciones establecidas por el Corán.

Perfil y competitividad de Uruguay en el mundo

Con Estados Unidos hay una relación “muy profunda, muy fluida”. “Es nuestro mayor mercado, nuestro mayor cliente [de carne]. Tenemos una muy buena relación política y una correcta relación comercial”, destacó Chabén, y añadió que con Rusia “se ha negociado menos”.

Foto: Gianni Schiaffarino

“Uruguay siempre mantuvo un perfil de equilibrio, de tolerancia, de respeto al derecho internacional”, valoró. De ahora en más, “tenemos que buscar diversificar en mercados en los que tengamos una respuesta favorable de demanda y un trato favorable arancelario”, como en la zona del golfo Pérsico; por ello, el énfasis de la Unidad de Asuntos Internacionales del MGAP está en Medio Oriente, el Magreb y el Sudeste Asiático: China, Corea y Japón. En tanto, Chabén prevé trabajar con India en el segundo semestre de este año, en el marco de la posible instalación de una embajada en Uruguay. “Uruguay tiene que aparecer en el mapa del mundo como productor de determinados productos. Abrir varias bocas de conocimiento y no quedarse con China, que hoy te lleva el 80% o el 70%, así como Estados Unidos y Brasil. Hay que buscar alternativas para la oferta productiva”, insistió.

En cuanto a carnes y lácteos, el país “está al primer nivel mundial. Tenemos el mismo nivel de calidad que Australia, Nueva Zelanda y Argentina. En cantidad, Brasil nos gana, pero, en calidad, nosotros estamos encima”, sintetizó. A su vez, resaltó “algunas virtudes” de Uruguay con respecto a Argentina: trazabilidad completa del producto, el no uso de antibióticos y las pasturas naturales.

Guerra en Irán y estrategia de bilateralidad

Aunque el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel “complicó” la escena de comercio con Medio Oriente, “los mercados están, las posibilidades están y la demanda está”, resaltó Chabén. “Ellos tienen necesidad de países amigos, confiables y de productos de calidad. Eso lo tiene Uruguay. Después de que termine este conflicto, que esperemos que sea lo antes posible, Uruguay tiene que ver cómo queda el tema fletes y el tema seguro, porque los costos de los fletes muchas veces nos sacan del mercado”, aseveró.

“Son 45 días de puerto a puerto –un poquito más a veces–. El costo del flete, del transporte, muchas veces lo hace más caro, y ahí perdemos la posibilidad y gana Nueva Zelanda y Australia porque tienen mejor tránsito, mejores comunicaciones y están mejor posicionados; tienen mejor nombre”, explicó.

Para hacer frente a esta situación, en el MGAP se establecieron líneas de trabajo bilaterales, es decir, se trabaja “de a un país”. “La bilateralidad te da la inmediatez del resultado y la facilidad de resolver en un tiempo mucho más corto”, señaló Chabén. Es por esto que, desde la Unidad de Asuntos Internacionales, se establecieron “líneas estratégicas de trabajo bilateral” y se formó “un grupo intergubernamental y con el sector productivo”, integrado, además, por Cancillería, Unión de Exportadores, Uruguay XXI y “dos o tres oficinas internas” del MGAP. Por el momento, trabajan solo con Kuwait, Argelia y Ucrania. Sin embargo, el conflicto va a generar cambios en dos factores: fletes y seguros. Por ello, Uruguay debe apostar por la apertura del mercado.

Terreno uruguayo en Riad

Dentro de Riad, capital de Arabia Saudita, hay un barrio que se llama “barrio diplomático”, en el que están ubicadas, como se puede desprender de su nombre, las embajadas y residencias. “Ahí tenemos una embajadita alquilada; es muy caro”, indicó Chabén.

Sin embargo, en 2021, se le comunica al entonces embajador sobre la existencia de un terreno de 2,5 kilómetros cuadrados, ubicado “en el corazón de Riad”, del cual Uruguay es dueño. Al enterarse, Chabén se dirige al lugar y descubre que la embajada de Estados Unidos lo usa como parking.

“Hablo con el embajador americano y me pide una audiencia. Yo le mostré la escritura del terreno, que se compró en 1982 por 250.000 dólares. Vino el Departamento de Estado, que se mostró muy abierto a fijar un alquiler anual no retroactivo”, dijo Chabén, quien envió los informes a Cancillería, pero no obtuvo respuesta sobre la negociación llevada a cabo. En tanto, los norteamericanos desde hace 15 años hacen uso del terreno en forma gratuita.

Su idea, planteada por expediente, es construir una embajada y oficinas. Arabia Saudita será sede de la Expo 2030 y del Mundial en 2034. “A Uruguay le conviene estar en esa zona por una cantidad de aspectos comerciales y de acceso a los mercados. Es un gran país en el cual la demanda de nuestros productos es altísima”, sostuvo y agregó, no obstante, que “hay otros jugadores allí que tienen el mismo interés y las mismas facilidades” como Australia, Nueva Zelanda, Argentina y Brasil. “Uruguay tiene que diferenciarse por razones de calidad”, determinó.

Palestina y la solución de los dos estados

Chabén fue el primer embajador de Uruguay en Palestina y retrata su experiencia como “una de las mejores, sino la mejor” de su carrera. “Yo creo que es una tierra especial. Se siente la energía”, relata. Como embajador concurrente, vivió en primera persona el conflicto con Israel.

“Lo que hicieron con Palestina, con Gaza, especialmente, y lo que están haciendo a diario es un desastre [...]. Lo que hizo Hamás fue un acto terrorista y lo otro fue un acto genocida, totalmente desproporcionado”, consideró y agregó: “La violencia es condenable para los dos lados, pero eso de seguir y seguir quedándote con territorios, avanzando, estableciéndote...”.

El exdiplomático recordó una anécdota con el presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abbas. En 2014, “cuando le entregué las cartas credenciales, él me dijo ‘dígale a la autoridad de su país que yo me siento a negociar en cualquier momento con los mapas: dos estados y convivimos en paz’. Eso me quedó para siempre. Palestina y los palestinos merecen un Estado donde vivir con tranquilidad, como dicen las cartas de las Naciones Unidas. Tanto Israel como Palestina pueden convivir con los límites que se establecieron”, consideró. En este sentido, Chabén dijo que Uruguay “siempre apoyó los dos estados, la solución de los dos estados”.

“Es una situación horrible en la que se han violado todas las normas humanitarias. Si analizás los recursos que tiene Gaza y la salida al mar, te das cuenta que es estratégico, es para quedarse con recursos”, expuso.

Para Chabén, es un conflicto similar al de Irán, con la diferencia de que se trata de “otro rival, con una convicción determinada [...] Los otros [los palestinos] tiraban piedras, no tienen armas, salvo Hamás”, reparó.

“Nosotros vamos a tratar de seguir produciendo para vender para un mundo que va a seguir requiriendo alimento. Cada vez más, haya guerra o no”, finalizó.