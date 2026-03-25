Por intermedio de un comunicado, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) informó que, tras desarrollarse una instancia de los Consejos de Salarios del grupo 1, subgrupo 1, capítulo 1 (industria láctea), el Poder Ejecutivo presentará una propuesta definitiva de votación durante esta semana, ya que no hubo acuerdo para alcanzar un convenio colectivo en ese sector.

El comunicado agrega que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) planteó que “no encuentra mayor margen de negociación”, y que ante esto, el lunes 30 está convocado un Plenario de la FTIL, “para evaluar la propuesta que se presente de cara a la instancia de votación; la misma será convocada entre el 6 y 7 de abril, según planteó el Poder Ejecutivo”.

“Lamentablemente, la Cámara de la Industria Láctea del Uruguay (CILU) ha calificado como inviable la propuesta presentada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)”, expresa el texto difundido por la organización sindical.

La declaración destaca que habrá una propuesta definitiva de votación, ya que en esta última instancia, y tras varios cuartos intermedios, si bien la FTIL manifestó que “la propuesta del Ministerio de Trabajo era una base aceptable, que con modificaciones se podía continuar trabajando y avanzar en la negociación”, la CILU no aceptó.

En referencia al contenido del comunicado, el dirigente de la FTIL, Enrique Méndez, expresó a la diaria que “se aguardará a que el MTSS presente la propuesta de votación, la cual será analizada precisamente en el plenario de la semana que viene”.

CILU: “Este escenario era factible”

Por su parte, el secretario ejecutivo de la CILU, Ariel Londinsky, dijo a la diaria que en la última reunión, el MTSS presentó una propuesta de acercamiento a las dos partes, que “no fue aceptada por ninguna de las dos partes”.

Agregó que “leí el comunicado de la FTIL, y en lo referente a que la propuesta del MTSS era una base aceptable, pero con modificaciones, sucede que las modificaciones que la FTIL iba a plantear eran inaceptables para la CILU, y las propuestas de cambio que realizaría la CILU eran inaceptables para la FTIL. Fue así que las dos partes no aceptaron. Esa es la realidad”.

El directivo dijo que “la propuesta del MTSS estaba lejos de lo que se podía aceptar”, y que por eso se espera por la votación que en los próximos días se va a proponer. “El MTSS va a presentar las pautas para la negociación al inicio de la ronda, y es probable que se cierre con eso. Es lo único que habrá sobre la mesa. No habrá cláusula de paz y otra sobre tecnología. Los trabajadores pedían días de licencia, un aguinaldo adicional y un ajuste adicional del 3%. Todo eso no estará presente en la negociación”, sostuvo Londinsky.

Agregó que “este escenario era factible, porque la propuesta que traía la Federación desde el inicio estaba tan lejos de lo que podía aceptar la CILU, que era algo que podía suceder. Posteriormente, la propuesta del Ministerio de Trabajo, desde la perspectiva de la cámara, estaba lejos”.