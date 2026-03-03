La Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas (Uaoegas) se reunió este martes en asamblea general para analizar una declaración de conflicto y medidas a adoptar.

El 25 de febrero el sindicato tomó conocimiento de que la empresa MontevideoGas decidió, de manera unilateral, tercerizar parcialmente el sector de tomaconsumos a partir de esta semana, lo que significará la pérdida de puestos de trabajo.

La asamblea de Uaoegas resolvió rechazar esta decisión de la empresa, que desconoce la negociación colectiva, y declararse en conflicto, “facultando a la Comisión Directiva a adoptar las medidas necesarias a tales efectos”, según expresa un comunicado del sindicato.

Entre las resoluciones, también se destaca el inicio de las gestiones pertinentes ante todos los organismos del Poder Ejecutivo “para revertir este nuevo empuje desregulador y poner en discusión qué acciones se tomarán sobre el futuro del sector, en especial, definir que el mismo esté bajo la órbita de la gestión público estatal, luego de dos experiencias privadas fracasadas”.

Para el sindicato, la decisión de la dirección de MontevideoGas de tercerizar parcialmente el sector de tomaconsumos “incluye la pérdida de puestos de trabajo, apunta a precarizar las condiciones laborales y vuelve a instalar políticas aplicadas en la década de los noventa”.

Uaoegas también cuestionó el rechazo de la empresa a establecer una negociación con los trabajadores en la instancia tripartita celebrada este lunes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ya que entiende que “desconoce la negociación colectiva como forma de llevar a cabo las relaciones laborales”.

“El servicio público sigue perdiendo usuarios. En los últimos diez años el número de medidores instalados ha pasado de casi 40.000 a un poco menos de 33.000”, informa la organización sindical, que destaca que una parte de MontevideoGas “está bajo la órbita del Estado” y, por otra parte, “el servicio público de gas natural sigue encuadrado en la concesión de la Compañía del Gas, cuya vigencia fue prorrogada hasta 2030”.

Dirigentes del sindicato mantendrán esta semana una reunión con la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, para explicar su posición y conocer qué piensa la jerarca sobre la situación.