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39º Festival Minas y Abril

Parque Rodó de Minas / Lavalleja. 10, 11 y 12 de abril.

10 de abril: Gnomo, Conociendo Rusia, Las Pastillas del Abuelo, La Vela Puerca. 11 de abril: Larbanois & Carrero, Chacho Ramos, The La Planta, Yandira y Los Adas. 12 de abril: desfile de caballería gaucha, Copla Alta, Natalia Ortega, La Penúltima.

Entradas por Redtickets: viernes $ 500, sábado $ 450, domingo $ 350, abono $ 1.000.

42º Festival del Asado con Cuero

Predio municipal, Lascano / Rocha. 10, 11 y 12 de abril.

Espectáculos artísticos, desfile gauchesco, feria callejera y mucho asado con cuero. Entrada libre.

30ª Fiesta de la Uva y el Vino

Ciudad Rodríguez / San José. 10,11 y 12 de abril.

Propuestas culturales, actividades criollas, espectáculos musicales y demostraciones vinculadas a la producción vitivinícola. 10 de abril: La cocina está de Fiesta kids; 11 de abril: La Misma Cuadra, La Penúltima; 12 de abril: Sonido Cristal, Chacho Ramos. Entrada libre y gratuita.

64ª La Revancha del Prado

Ruta 55, frente a la Lata Vieja, Cardona / Soriano. 10, 11 y 12 de abril.

Organizada por la Sociedad Criolla La Lata Vieja y Agrupación Waldemar Cabral. Competencias, ruedas, premios. 11 de abril: Copla Alta, Lucía Chappe, Enzo Castro, La Misma Cuadra, La Penúltima.

8ª Fiesta de la Cerveza Artesanal

Rambla del arroyo Solís Chico, Parque del Plata / Canelones. 11 y 12 de abril.

Trotsky Vengarán, Vanesa Britos, Lu Ferreira, Eté y los Problems, Ruperto Rocanrol, entre otros. Entrada libre.

14ª Fiesta del Guiso Criollo

Parque Centenario, Trinidad / Flores. 12 de abril.

Concurso de guiso criollo, ambientación y postre tradicional, espectáculos artísticos, plaza de comidas.

15ª edición de la Rural de Melilla

Camino Pérez (ruta 5, kilómetro 11.500), Melilla / Montevideo. 16 al 19 de abril.

Exposición agropecuaria, exhibiciones, maquinaria, pasturas y cultivos, últimas tendencias, conferencias, charlas, y mucho más. www.expomelilla.com.uy

3ª Fiesta de la Granja del Ayer

Ruta 21, kilómetro 258, Carmelo / Colonia. 18 y 19 de abril.

Gran encuentro de John Deere, pruebas de rienda, jineteadas, concurso de tropillas, Sonido Cristal, Soy tu Sol, Mathías Soria, Martín Segovia y Martín Piña. Entradas: sábado $ 300, domingo $ 300, menores de 12 años, gratis. Zona de camping en el predio de la fiesta sin costo.

16º Festival Criollo y Folclórico de Villa Olmos

Club S y D Olmos, ruta 8 vieja, kilómetro 35,5, Villa Olmos / Canelones. 18 y 19 de abril.

Concurso de tropillas con monta en basto, jineteadas en pelo, desfile de aparcerías, asado con cuero, chorizos caseros; en el escenario: Cruzacaminos, Reversionados y muchos más.

9ª Gran Fiesta Criolla y Solidaria Unidos por la Tradición Floridense

Asociación Rural de Florida / Florida. 30 de abril y 1º de mayo.

3er Encuentro de Tropillas Entabladas, con 40 tropillas en competencia, clasificatorio para Jesús María 2027, espectáculos musicales, baile, gastronomía criolla y diversas actividades más. Lo recaudado será destinado a la iniciativa Rancho Cero (Cireneos).