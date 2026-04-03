Lanzamiento de la cosecha de la aceituna para la elaboración de aceites de oliva, en la Almazara Sabía, en el departamento de Lavalleja. Foto: Ernesto Ryan (archivo, abril de 2024)

El 24 de marzo, bajo la consigna “Descubrí la calidad que asombra al mundo”, se realizó el lanzamiento nacional de la cosecha de olivos por primera vez en el departamento de Canelones. El acto tuvo lugar en el establecimiento Olivar del Búho, ubicado en ruta 82, kilómetro 59, en la localidad de Pantanoso del Sauce, Municipio de Santa Rosa.

Participaron autoridades de la Intendencia de Canelones, como el prosecretario general, Diego Núñez, y la coordinadora del gabinete productivo, Margarita Zanotta, la directora general de la Granja, Laura González, y el presidente de la Asociación Olivícola Uruguaya (Asolur), Gonzalo Aguirre, entre otras autoridades.

En la actividad se hizo una cata de aceites de oliva a cargo de académicos especialistas y una cosecha simbólica en las plantaciones del olivar anfitrión.

En declaraciones al portal de la Intendencia de Canelones, Aguirre informó que hay unos 170 productores olivícolas en Uruguay y que se trata de un sector con “un desarrollo que ha sido constante y muy rápido en poco tiempo”. Afirmó que están “teniendo una buena cosecha” y señaló que la producción se concentra básicamente en Maldonado, Lavalleja, Rocha y Canelones.

Lanzamiento nacional de la cosecha de olivos en el establecimiento, el 25 de marzo de 2026, en Santa Rosa, Canelones. Foto: Intendencia de Canelones

Por su parte, González dijo que se trata de un sector “relativamente joven para lo que es la producción frutícola-granjera, vinculado sobre todo a un desafío importante que es generar un producto genuino de muy buena calidad para el consumo nacional, pero también con una oportunidad de negocio en el extranjero, y que, para el Ministerio de Ganadería [Agricultura y Pesca, MGAP] es un rubro que estamos apoyando, que venimos acompañando desde la mesa olivícola, no solo por lo productivo, sino por el impacto que tiene a nivel territorial en términos de mano de obra”.

Finalmente, Ximena Acosta, directora de Turismo de la Intendencia de Canelones, expresó que están “trabajando fuertemente con lo que tiene que ver con los circuitos rurales” y ya tienen “algunas experiencias” que han desarrollado con distintos productores. “Estar en este lanzamiento nos permite también abrir otra puerta más en lo que tiene que ver con los olivares y también con el turismo gastronómico, que es muy importante”. La jerarca sostuvo que es muy importante que “se abran las puertas de los distintos establecimientos para mostrar el sistema de producción”.

Producción y elaboración

Según una gacetilla elaborada por la Oficina de Programación y Política Agropecuaria del MGAP, la olivicultura “tomó impulso en las últimas décadas en el país, con el objetivo fundamental de producir productos de muy alta calidad (aceite de oliva virgen extra)”. “Los cambios de hábitos alimenticios hacia productos más saludables y producidos de manera respetuosa con el ambiente otorgan oportunidades para continuar su crecimiento tanto en el consumo doméstico como en el mercado externo”, valora el informe.

Foto: Ernesto Ryan (archivo, abril de 2024)

En 2020, se contabilizaron 162 explotaciones de olivos en alrededor de 6.000 hectáreas efectivas dedicadas al cultivo, aunque la producción se encuentra asociada “a otras actividades agropecuarias, fundamentalmente ganadería y forestación”, y “altas complementariedades con el sector turístico”.

La zona este del país es la principal productora, con 81% de la superficie efectiva de olivos, “si bien se observan explotaciones en casi todos los departamentos de Uruguay”. “La producción se realiza fundamentalmente en secano, aunque la tecnología de riego se ha ido extendiendo y alrededor de 20% de las explotaciones cuentan con algún sistema de riego instalado. Se cultivan más de veinte variedades de olivos, aunque cuatro son las que acumulan 90% de la superficie cultivada. Arbequina presentó la mayor participación con un 47% de la superficie, seguida por Coratina, Picual y Frantoio con 21, 11 y 10%, respectivamente”, indica el informe.

El país tiene 26 almazaras (lugar donde se transforma la aceituna en aceite) “que son tecnológicamente modernas y cuentan con envasadoras. Todas ellas también cuentan con producción propia de aceitunas, y han incrementado la provisión de servicios a fasón”.