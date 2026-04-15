La Mesa Coordinadora del Pan emitió un comunicado en el cual expresa su rechazo ante lo que llama una “política del miedo” por parte de empresarios de la rama de las panaderías artesanales, quienes según la organización sindical “atentan” contra los derechos de los trabajadores del sector.

El presidente de la mesa, Luis Echevarría, dijo a la diaria que “se están dando en las panaderías artesanales casos de hostigamiento, acoso laboral y persecución antisindical. Si bien se ha avanzado con la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, trabajando junto con el Centro de Industriales Panaderos del Uruguay [CIPU], hasta el momento, no alcanza”.

Al respecto, sostuvo que después de que se consolide y se transmita un mensaje público de cero tolerancia a la intransigencia, violencia y persecución, “quizás pueden bajar la cantidad de estos hechos y actitudes que tienen ciertas empresas del sector, pero de todas maneras no alcanza, porque representa a una parte de ese empresariado de 1.500 panaderías que hay a nivel nacional”. Agregó que el CIPU representa a 400 panaderías, “por lo cual quedarían 1.100 que no estarían cubiertas por la gremial de panaderos”.

“Si se creaba el sindicato de base, automáticamente serían despedidas”

Por este tema, Echevarría dijo que, en estos últimos días, de cuatro panaderías nuevas que intentaron afiliarse a la Mesa Coordinadora del Pan, “en dos de ellas, ni bien se afiliaron y presentaron las credenciales de que se creó un sindicato de base, dos trabajadoras que son delegadas fueron despedidas”. Resaltó que en las otras dos panaderías “hubo rumores, que llegaron a las delegadas representantes, de que si se creaba el sindicato de base, automáticamente serían despedidas”.

Sobre estos casos, dijo que en las dos panaderías que iban a afiliarse, la acción “quedó en stand by” por el momento, y destacó que nuevamente se reiteran este tipo de situaciones con mujeres que deciden ser delegadas representantes de sindicatos de base en empresas del sector.

Echevarría sostuvo que la mesa emitió nuevamente un comunicado público, porque la organización “entiende que una de las maneras de revertir esta situación, de que algunas empresas antepongan esta actitud intransigente y antisindical, es visibilizando el tema, divulgando ante la población este tipo de actitudes, para que no se compartan y que sean claramente rechazadas”.

Por estas situaciones, el dirigente explicó que el Ejecutivo de la organización ha resuelto “intensificar sus acciones” en cuanto “a medidas de movilización y lucha con todos los sectores” que la integran y todas sus ramas, como panificadoras industriales, panaderías artesanales, confiterías y puntos de venta a nivel nacional. También se ha decidido, a partir de este miércoles, realizar asambleas por sectores, por fábricas y en panaderías, de cuatro horas por turno, “transmitiendo la compleja situación que está viviendo el sector y particularmente nuestras compañeras al momento de afiliarse para reclamar y reivindicar los derechos que están siendo vulnerados”.

Denuncia ante comisiones parlamentarias

Conjuntamente con eso, la organización sindical también decidió denunciar estos hechos ante la comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de Diputados. Al respecto, sostuvo que “ya se ha hecho la solicitud, porque entendemos que quienes legislan son los políticos, quienes nos representan y hacen las leyes son ellos, y consideramos que tal vez deban modificarse algunas leyes que se imparten desde el Ministerio de Trabajo a través de la Inspección General”. Sobre dicho punto, expresó que quizás podría analizarse las multas y sanciones aplicadas, ya que “muchas veces son irrisorias y nadie respeta ni hace caso”.

Además, expresó que otro de los pasos que dará el sindicato es presentarse ante la comisión de Derechos Humanos de la misma cámara por considerar que “se vulneran y que no se garantizan los derechos fundamentales de los trabajadores y, por otra parte, se continuará recurriendo a la Justicia para presentar recursos de amparo por restitución, al entender que siguen existiendo casos en donde mujeres delegadas son despedidas, en el uso y derecho democrático de ejercer la libertad sindical, a través de la Ley N° 17.140”.

“Este mensaje y movilización de la Mesa del Pan es para concientizar y transmitir a aquellas patronales que siguen con esta actitud intransigente, de que por más intentos que hagan al final del camino, el sindicato se va a poder constituir, quedará instalado. Las trabajadoras se podrán afiliar y realizarán el reclamo correspondiente porque es un derecho, como tienen derecho otros trabajadores a no querer afiliarse”, dijo Echevarría.

Sobre estos asuntos, concluyó que en caso de no prosperar estos planteos en los organismos correspondientes en Uruguay, “se está analizando la posibilidad de hacer una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo”.