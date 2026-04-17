Leonardo García, presidente de a Cámara de Industrias del Uruguay, y Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, en la diaria Radio, el 17 de abril.

El presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), Leonardo García, y el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, presentaron una iniciativa conjunta para promover el desarrollo industrial en el país, en un contexto que ambos describen como de “exceso de desindustrialización”.

El proyecto, titulado “País industrial: trabajadores y empresas en acción por el desarrollo de Uruguay”, es impulsado en conjunto por la central sindical y la cámara empresarial y cuenta con financiamiento del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).

En entrevista con la diaria Radio, este viernes, Abdala señaló que la propuesta marca “un salto cualitativo”, ya que articula por primera vez iniciativas que hasta ahora se desarrollaban por separado. “Nadie deja de ser quien es, pero se busca una intersección para explorar propuestas en común”, afirmó.

Por su parte, García advirtió sobre el estancamiento del sector. “Hace 15 años que la industria no crece”, sostuvo, y señaló que las exportaciones industriales tienen cada vez menor valor agregado. “Sin industria no hay desarrollo”, resumió.

Ambos coincidieron en que uno de los principales desafíos es revertir la pérdida de empleo en el sector. Abdala indicó que el proyecto apunta a “detener la caída de la participación industrial en el PIB, sostener los niveles de empleo y generar crecimiento”, en diálogo con las políticas públicas.

García, en tanto, situó el problema en un contexto global de creciente competencia. Señaló que la incorporación de tecnología es clave para mejorar la productividad y advirtió que Uruguay “se va quedando atrás” frente a países que avanzan más rápido en ese terreno.

Entre los ejes del proyecto se encuentra la formación para el “trabajo del futuro”. En ese sentido, la iniciativa busca identificar qué perfiles necesita la industria y orientar la capacitación en función de esas demandas.

Abdala explicó que el proyecto tendrá una duración de dos años, aunque sus resultados podrán presentarse de forma anticipada. Además, destacó que el trabajo se articulará con ámbitos de diálogo con el Ministerio de Industria, Energía y Minería y que los avances serán comunicados tanto al Poder Ejecutivo como a la sociedad.