El Instituto Nacional de Estadística (INE) dio a conocer los datos correspondientes al mercado de trabajo por área geográfica de residencia, en materia de actividad, empleo y desempleo, en el trimestre móvil que abarca el período diciembre-febrero.

De acuerdo al informe, una vez más, Treinta y Tres fue el departamento con la mayor tasa de desempleo en nuestro país: 14,2% entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, un incremento de cuatro puntos respecto del anterior informe.

Según el reporte, la tasa de desempleo media en ese período en nuestro país fue de 7,3%.

Además, de Treinta y Tres, los departamentos con mayores niveles de desempleo fueron Paysandú, con 10,8% –cifra que permanece incambiada desde el anterior informe– y Río Negro (10,3%), que en el último informe desplazó a Colonia (9,2%) del tercer lugar.

En contraposición, el departamento que observó la menor cifra de desempleo fue nuevamente San José, con 3%. Le siguieron Maldonado, con 3,8%, y Flores, con 4,6%. Para Montevideo se constató una tasa de desempleo de 7,2%, cercana al promedio nacional.

En lo que respecta al no registro a la seguridad social –en otros términos, la informalidad–, hay casi la mitad de ocupados en Rivera (46,8%), y tanto en Artigas como en Cerro Largo el porcentaje es 43,2%. En tanto, en Montevideo la tasa de no registro se estimó en 15,4%, por debajo del promedio nacional, que es 22%.

El desempleo y no registro en los municipios de Montevideo

De igual manera, el informe del INE ahonda en las tasas de desempleo y no registro para los municipios de la capital. En esta línea, las tasas de desempleo son mayores en los municipios de la periferia del departamento: el municipio A vio tasas de desempleo de 10,4%. Continúa la lista el municipio F, que vio una tasa promedio de desempleo idéntica, pero con mayores niveles de ocupación (59,1%). En tercer lugar, el municipio D tiene una tasa desempleo de 10,2%.

En el otro extremo, el municipio en el que se registró la menor tasa de desempleo fue el B, con 3,2%. Le siguieron el E (4,1%) y el Ch (4,8%).

Las tasas de no registro se comportan de forma similar: las mayores cifras para este trimestre móvil se registraron en el municipio A, con 26,8%; en el D, con 22%; y en tercer lugar en el F, con 20,4%; mientras que el menor valor lo tuvo el Ch, con 7,1%.