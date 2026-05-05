El ministro de Trabajo, Juan Castillo, junto con el subsecretario Hugo Barretto y una delegación del equipo ministerial, recibieron este martes en la sede de la cartera al director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gilbert F Houngbo, quien asistió al encuentro acompañado por otras autoridades del organismo internacional.

El ministro de Trabajo expresó en rueda de prensa que “fue una reunión muy importante para nosotros. Siempre transforma la llegada del director general de la OIT a Uruguay. Es una visita histórica, que no sucede muy seguido. La anterior había sido en 2017 y previo a esa instancia se había concretado otra visita en el año 2006”.

Castillo agregó que el jerarca de la OIT vino a Uruguay y no a otros países de la región, en una visita de dos días, y que pudo reunirse con el presidente Yamandú Orsi, con la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, y con empresarios y trabajadores. “Es un mojón muy especial previo a una Conferencia Internacional del Trabajo”, manifestó, y acotó que, como este año asistirá como candidato a la presidencia de la conferencia, que se desarrollará en junio en Suiza, la delegación estará encabezada por el subsecretario, Hugo Barretto. En esa delegación también habrá representantes del PIT-CNT y de las cámaras empresariales.

Sobre la próxima conferencia de la OIT, dijo que tiene una agenda “importante para las demandas actuales”, y que llevará “el debate y la discusión para un convenio sobre la economía por plataformas, inteligencia artificial, el diálogo social y la negociación colectiva, todos temas que habitualmente el MTSS atiende y trabaja, de alguna manera, como así también otras demandas y reclamos que la secretaría de Estado tiene en los ámbitos laborales”.

Sostuvo que las cuestiones relacionadas con el género y la equidad en el lugar de trabajo también son parte de la agenda. En el encuentro internacional se “debate casi que en réplica los problemas que tiene el movimiento sindical o los empleadores en Uruguay”, valoró.

El secretario de Estado comentó que el director general de la OIT expresó, tanto a Orsi como a Cosse, el prestigio de Uruguay en materia de negociaciones colectivas, relaciones laborales y en la búsqueda del consenso permanente. “Eso es una buena cosa”, afirmó.