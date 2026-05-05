Una delegación de la Federación de trabajadores de Ancap (Fancap), integrantes del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, se reunieron este lunes con la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, por el futuro de la planta de pórtland en Paysandú y los planes que tiene Ancap.

El presidente de Fancap, Salvador Sprovieri, dijo a la diaria este martes que la reunión fue en muy buenos términos y que no participó ningún integrante del directorio de Ancap. “El encuentro tuvo un desarrollo positivo. Acordamos volver a conversar y mantener una ventana de diálogo abierta, en donde el sindicato pueda aportar también mejoras y cambios en la industria del cemento, y que no sean tan traumáticas como viene planteando el directorio de la empresa” dijo.

Agregó que Fancap quiere “realizar propuestas y, a la vez, intentar acordar un plan”. Al respecto, comentó que “la ministra Cardona dejó abierto el diálogo y habrá una nueva reunión en los próximos días. Allí la federación presentará sus ideas y propuestas a la ministra, tanto sobre cómo mejorar el desarrollo de la industria del pórtland como sobre cifras de esta”.

Consultado acerca de si Cardona brindó su opinión o si realizó comentarios sobre las decisiones que ha tomado Ancap con la planta de cemento en Paysandú, el dirigente respondió que “no lo manifestó claramente. Sí tiene sobre la mesa el plan de Ancap. Creo que el directorio de Ancap le manifestó o trasladó las propuestas de la federación, pero no están cercanas a la realidad. Desde Ancap siguen insistiendo con que el sindicato pide 180 millones de dólares, y es mentira. Es decir, si bien la cifra es real, se pide pero a 20 años, y no para ahora”.

“A nosotros eso no nos importa. Vamos a aprovechar el diálogo con Cardona para discutir con otra base, que en realidad es lo que siempre quisimos”, señaló, y agregó que “ahora la federación quiere discutir de verdad y se pretende aprovechar este ámbito”.

El dirigente manifestó que por parte de la jerarca se solicitó que la federación deje las medidas y acciones sindicales “en stand by”, lo cual fue aceptado por la organización sindical. “Es lo que corresponde”, afirmó. Acerca de las próximas instancias de diálogo, dijo que “si con el transcurso de las reuniones hay posibilidades de entenderse y de acordar una salida, sería positivo e importante, pero si no hay acuerdo, Fancap resolverá cómo sigue adelante”. Ante la pregunta de si existió algún contacto entre la Federación de Trabajadores y el directorio de Ancap después de la reunión con Cardona, respondió que no hubo ninguna comunicación.

Por el momento, para el transcurso de la presente semana, no está previsto que se vuelva a reunir el Ejecutivo de Fancap, algo que sí podría darse la próxima semana, ya que, además de la situación de la planta de pórtland en Paysandú, la federación tiene para abordar otros temas que son de interés para la organización y el sector.

la diaria intentó comunicarse con autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería, pero el vocero informó que no realizarían declaraciones sobre el encuentro.