Funcionarios del Casmu paran por 24 horas el viernes por extensión de la tercerización en el sector farmacia

Durante la jornada habrá una asamblea general de trabajadores de la mutualista en la que se definirán los pasos a seguir; el jueves habrá una instancia de negociación entre las partes en la Dinatra.

La Asociación de Funcionarios del Casmu (Afcasmu) emitió un comunicado donde informa que “ante una nueva embestida de la patronal de Casmu se ha roto la paz social esgrimida por las autoridades”, y detalla que “el avance de las tercerizaciones en el sector Farmacia genera incertidumbre entre los trabajadores, quienes continúan sin recibir información clara sobre el futuro de sus puestos de trabajo ni sobre las condiciones que deberán enfrentar ante este proceso”.

Afcasmu señala que “el argumento esgrimido” por la mutualista “es que hay muchas certificaciones. El mensaje es claro y preocupante: donde existan altos índices de certificación, la respuesta de la empresa parece ser la tercerización. Farmacia hoy, ¿mañana alimentación, enfermería y servicios?. Vuelve una política que ya conocemos: el vaciamiento progresivo de áreas estratégicas y la sustitución de trabajadores propios por empresas tercerizadas”.

Por toda esta situación, afiliados a Afcasmu participaron este lunes de una actividad realizada en Avenida 8 de octubre y Abreu -frente a uno de los sanatorios del prestador privado-, en la que hicieron entrega de volantes a los socios de la institución y ciudadanos en general, e instalaron una olla popular.

Ariel Irigoytia, vocero e integrante del Consejo Directivo de Afcasmu, dijo a la diaria que con la nueva administración de la mutualista “existía un diálogo correcto, hasta que avanzaron con las tercerizaciones en el área de farmacia. El tema en áreas como esa era un asunto central en el periodo pasado con la pasada administración, y ahora las autoridades actuales están siguiendo el camino de los jerarcas anteriores”.

El dirigente explicó que en la administración anterior, bajo la presidencia de Raúl Rodríguez, “se tercerizó casi el 80% de los puestos de la farmacia de la mutualista, y que habían quedado con funcionarios de la institución las farmacias de los centros de Piedras Blancas, Cerro, Portones y Malvín Norte. Ahora la empresa resolvió tercerizar la ubicada en la zona de Portones, y no se sabe si van a avanzar en esa dirección con los demás locales”.

Manifestó también que “si hay certificaciones, como argumenta la empresa, eso se está analizando también desde la Federación Uruguaya de la Salud [FUS] a nivel general, y no solo en la farmacia del Casmu, sino a nivel de todos los trabajadores de la salud”, y , otro de los motivos por los cuales se realizará un paro y asamblea general es “por que no hay respeto a las libertades sindicales”, ya que “cuando los trabajadores toman medidas, la empresa comenzó a ofrecer horas extras y cambios de horarios, algo que no se realizaba en días de paro”.

Irigoytia dijo que la falta de personal “es otro de los temas que Afcasmu reclama”, y que esto se ha dado, por certificaciones, en las áreas de farmacia, alimentación y enfermería. “La falta de personal preocupa, desgasta y sobrecarga a quienes sostienen diariamente el funcionamiento de la institución. Una vez más, el Casmu avanza sobre derechos conquistados, genera inestabilidad laboral y adopta medidas sin diálogo ni participación de los trabajadores. Ayer fueron los seguros de paro. Hoy son los recortes de personal y las tercerizaciones”, sostuvo.

Por la negociación en estos temas, este jueves habrá una instancia tripartita en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). “Hasta la fecha, las autoridades de la mutualista cortaron el relacionamiento con Afcasmu, por lo que el dialogo será solo dentro de ese ámbito”, expresó Irigoytia, y aclaró que en la asamblea del viernes será analizado también el resultado de la instancia con la empresa en el MTSS.