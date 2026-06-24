Imprenta Casabó y trabajadores instalan mesa bipartita para negociar despidos

Sin que la empresa haya aceptado el reintegro de los 18 trabajadores, el espacio bipartito tendrá su primera instancia este viernes y la medida de paro por tiempo indeterminado queda en suspenso.

Trabajadores despedidos de la imprenta Casabó y representantes de la empresa asistieron este miércoles a la Dirección Nacional del Trabajo (Dinatra), donde acordaron conformar un ámbito de negociación para abordar los despidos. La propuesta fue aceptada por el núcleo de base y por el Sindicato de Artes Gráficas (SAG) y se dará comienzo a la negociación con la empresa este viernes.

Antes del encuentro de este miércoles, para intentar negociar la decisión tomada por el Grupo Mailhos, propietario de Casabó y de la tabacalera Monte Paz, que el miércoles 17 despidió a 18 trabajadores, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) recibió a las partes el lunes.

La presidenta del SAG, Karina González, explicó a la diaria que ya el lunes “se solicitó dejar sin efecto el causal de despido de los trabajadores, y por consiguiente su reintegro inmediato”, y que “para desarrollar cualquier negociación, los despidos no podían estar sobre la mesa”. Para instalar ese espacio de negociación, propuesto por el MTSS, se acordó que la empresa tenía 48 horas para responder si se creaba ese espacio de diálogo o no, un plazo que finalizó este miércoles.

González informó que la empresa “aceptó el ámbito bipartito, pero no quiso suspender los despidos”, y que en la negociación se intentará acordar el reintegro de algunos operarios. Sostuvo además que Casabó “se opuso a que la negociación fuera de carácter tripartito” y que “eso es algo que pasa muchas veces en estos temas, al dejar por fuera al sindicato de rama para negociar”. En ese sentido, expresó que, por parte del SAG, “no se aceptan ni firman retiros incentivados ni rebajas salariales, por lo tanto, queda a criterio de los propios trabajadores si pueden negociar el reintegro de los empleados despedidos y en qué condiciones”.

De cara a las negociaciones, comentó que “en el caso de que no se obtengan buenos resultados en la negociación, se analizará qué pasos seguir y, con ello, si se toman medidas o no. Y al iniciarse un nuevo período de negociación entre las partes, los trabajadores ponen en suspenso las medidas que venían ejecutando, que era un paro por tiempo indefinido, retomando las tareas este jueves en el primer turno de esa jornada”.

Acerca del conflicto, dijo que los trabajadores tienen la voluntad de encontrar un acuerdo “lo más pronto posible”, y la fecha límite es el viernes 3 de julio. Manifestó también que “se espera que la empresa realice alguna propuesta” y que, en relación con la situación de los trabajadores, “hay algunos que podrían ingresar a un año de seguro de paro, para después acceder a un prejubilatorio, una opción que los dañaría menos que a otros empleados”.

Otra decisión tomada en la asamblea de trabajadores fue que si la empresa resuelve ejecutar más despidos, o si propone algún tipo de rebaja salarial, se volverá también a tomar medidas.