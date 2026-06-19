Tras los 18 despidos, trabajadores de imprenta Casabó podrían ocupar la empresa el lunes

La Dinatra convocó al sindicato y a la empresa a una instancia de diálogo; en respaldo y como medida de solidaridad, el Sindicato de Artes Gráficas resolvió un paro de 24 horas.

Trabajadores de la Imprenta Casabó, que este miércoles despidió a 18 operarios, se reunieron en asamblea este jueves y decidieron que el lunes 22 definirán si ocupan las instalaciones de la empresa.

La instancia tuvo lugar después de una reunión tripartita, convocada por la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para que las partes dialoguen sobre la situación y los despidos, que fueron comunicados mediante un mensaje de Whatsapp.

La presidenta del Sindicato de Artes Gráficas (SAG), Karina González, confirmó a la diaria que la Dinatra convocó a las partes a última hora del miércoles para intentar abrir un espacio de negociación, e informó que “los trabajadores están en paro por tiempo indefinido” y que se evaluará la toma de más medidas de fuerza el lunes 22. La imprenta forma parte del grupo Mailhos, que también integra la tabacalera Monte Paz.

Además, comentó que en la asamblea también estuvo presente Nathalie Barbé, dirigente del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y responsable del área de Conflictos y Relaciones Laborales de la central sindical.

Luego de finalizada la asamblea de este jueves, se reunió el SAG y resolvió un paro de 24 horas para el mismo lunes 22 en apoyo a los trabajadores de la imprenta. Ese día se llevará a cabo una concentración en las puertas de la empresa, en la calle Asunción y Rondeau, desde las 8.30, para movilizarse hasta el MTSS.