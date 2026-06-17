Pedidos Ya y sindicato de trabajadores siguen sin acuerdo por ajuste salarial

Las negociaciones continúan en el MTSS, con el reclamo de un aumento de tarifas como principal punto de conflicto; los repartidores evalúan medidas para el próximo domingo.

Tras celebrarse este martes una nueva instancia tripartita entre la empresa Pedidos Ya, representantes de la Unión de Trabajadores de Pedidos Ya (UTP) y negociadores del Ministerio de Trabajo, no se alcanzó un acuerdo sobre las reivindicaciones salariales planteadas por el sindicato. A la reunión asistió también, en calidad de oyente, un representante de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys).

Yornel Morales, dirigente de la UTP, dijo a la diaria este miércoles que “el planteamiento de los repartidores es establecer un ajuste de las tarifas, puesto que la empresa lleva tres años sin realizar un aumento que realmente cubra las necesidades de los trabajadores”. Además, agregó que “con los incrementos en los precios de los combustibles, cada día que se trabaja representa una pérdida importante de dinero”.

Sobre el resultado de la instancia de negociación, destacó que “la empresa dijo estar dispuesta a negociar un aumento de tarifas”, pero condicionó esa posibilidad a que la organización sindical y representantes de repartidores de distintas zonas firmen una carta en la que se reconozca la autonomía de los trabajadores.

Consultado sobre esa propuesta, Morales sostuvo que “nos parece una burla y una mala jugada por parte de la empresa, tomando en cuenta que justamente estamos reclamando derechos fundamentales. No es aceptable para el sindicato firmar ningún documento que nos inste a renunciar a esos derechos y reivindicaciones”.

Respecto de una eventual medida para el domingo 21, coincidiendo con el partido entre Uruguay y Cabo Verde por el Mundial, señaló que “estamos evaluando tomar medidas durante toda la jornada, aunque sabemos que hay quienes no las apoyan. No impediremos a nadie trabajar, pero también sabemos que si más de la mitad paramos, el colapso es casi inmediato por la alta demanda”.

Sobre la continuidad de las negociaciones, comentó que “la empresa podría notificar a través de la aplicación algún posible aumento o, en caso contrario, informarnos que no habrá cambios, aunque lo dudo”. Asimismo, afirmó que “todos los canales de comunicación están abiertos, pero si no recibimos información positiva respecto al ajuste de tarifas, tomaremos acciones el próximo fin de semana”.

Consultadas por la diaria, fuentes de la empresa señalaron únicamente que la reunión con el sindicato “fue una instancia positiva, en la que se escucharon los argumentos de ambas partes, pero no se avanzó en ninguna medida o decisión concreta”, por lo que “habrá nuevas instancias de negociación”.