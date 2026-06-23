Trabajadores de Terminal Cuenca del Plata paran 48 horas

Los trabajadores de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) resolvieron un paro de 48 horas, que comenzó este lunes y finalizará a las 7.00 del miércoles. Desde el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) acusan dificultades en la concreción de un nuevo convenio colectivo con la empresa, propiedad de la multinacional belga Katoen Natie.

En diálogo con la diaria, el secretario general del Supra, Álvaro Reinaldo, aclaró que el paro afecta únicamente las operaciones de Cuenca del Plata, terminal portuaria que concentra la mayor parte de los contenedores que abandonan nuestro país, y que la medida responde a dificultades entre los trabajadores y la empresa en acordar un convenio colectivo tras el vencimiento del anterior.

El dirigente sindical lamentó que, luego de más de un mes de negociaciones infructuosas, los trabajadores afrontan el “proceso de no tener un convenio colectivo”. Si bien empresarios y trabajadores difieren en múltiples aspectos, el desacuerdo principal refiere al sistema de jornales, que establece un número mínimo de jornadas de actividad para los trabajadores del sector. El último acuerdo con las autoridades de TCP disponía una serie de franjas para sus trabajadores que iban de 13 –el mínimo establecido por ley– a un máximo de 20 días.

Bajo el régimen anterior, a cerca de la mitad de los trabajadores de la empresa les correspondían 20 días de trabajo, y a la otra parte, menos jornales, señaló Reinaldo. Desde el sindicato consideran que la nueva posición de Katoen Natie en el mercado amerita exigir que “la empresa les asegure a todos los jornaleros 25 jornales” para, de esa forma, “emparejar a todos los trabajadores”.

El secretario general del Supra dijo que actualmente Katoen Natie se encuentra en “una situación distinta”, luego de que el gobierno de Luis Lacalle Pou le concediera la gestión de la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo hasta 2081.

Reinaldo dijo que las autoridades de TCP no aceptaron la propuesta de los trabajadores y las acusó de no querer “hacer un sistema de franjas muy similar al que hay”, que añade solo un día al último escalón. “Decirle a la gente que en cinco años a lo único a lo que pueden aspirar es a tener un jornal más es poco para este tipo de empresas”, expresó.