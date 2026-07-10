Coordinadora de Entes diagramará un plan con más movilizaciones

Salvador Sprovieri durante el acto por el paro nacional de las empresas públicas, el 8 de julio, en el centro de Montevideo.

La Mesa Sindical Coordinadora de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados (MSCE) hizo un balance positivo de la jornada de paro y movilización llevada a cabo este miércoles, en el marco de la discusión de la Rendición de Cuentas en el Parlamento.

El integrante y vocero de la Mesa Sindical, Salvador Sprovieri, dijo este viernes a la diaria que “el acatamiento fue excelente, con altísimos porcentajes” de “trabajadores que se hicieron presentes”.

El dirigente comentó que con esta acción “se buscó visibilizar ejes centrales, enmarcando la medida en lo que se considera que fueron diez años de recortes en ingreso de personal, recortes en vacantes e inversiones, y también en el desarrollo. También está en juego el rol de las empresas públicas en el desarrollo nacional y el tener empleos de calidad”.

En ese sentido, agregó que hay un eje “que para la Coordinadora de Entes es central, y es contra la precarización laboral, y ahí se solicitó al gobierno de forma rápida para poder negociar y transitar ese camino para la regularización urgente de tercerizados y provistos”.

Sprovieri adelantó que en la próxima semana habrá una reunión para diagramar un plan con futuras movilizaciones, entre otras acciones, con el objetivo de alcanzar una instancia de negociación colectiva y así avanzar en alguno de los planteos que impulsa la MSCE.