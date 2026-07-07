Entes públicos harán paro por 24 horas este miércoles

La consigna es por “ingreso de personal, por la no precarización de trabajo en el Estado, por más inversión pública y por una mejor negociación colectiva”.

La Coordinadora de Entes Autónomos realizará este miércoles un paro nacional de 24 horas con una concentración desde las 9.30 en la Torre Ejecutiva, que se desplazará hasta el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La movilización será por la circunvalación de la plaza Independencia, avenida 18 de julio, Río Negro y Colonia, donde estará ubicado el estrado frente al MEF. El anuncio fue realizado este martes en una conferencia de prensa en la sede del PIT-CNT.

El dirigente de la Agrupación de Funcionarios de las Usinas y Transmisiones Eléctricas del Estado, Álvaro Rodríguez, explicó que, “en el marco de la continuidad de más de diez años de recortes, los trabajadores de las empresas públicas vamos a parar y a movilizarnos. Cuando la movilización llegue al MEF, se dará lectura a una oratoria con la consigna por ingreso de personal, por la no precarización de trabajo en el Estado, por más inversión pública y por mejor negociación colectiva”.

La mejora en las condiciones de trabajo y de herramientas, la atención de factores de riesgo psicosociales, carrera funcional, igualdad salarial y un plan de atención en salud mental son otros de los puntos que reivindican. Agregó que “se invita a los funcionarios pertenecientes a la mesa sindical Coordinadora de Entes a reunirse y movilizarse”: “El paro tiene que ver con la discusión de cara a la Rendición de Cuentas y al Presupuesto, donde se entiende que deben estar contempladas las exigencias que se vienen planteando hace mucho tiempo desde las empresas públicas, como también desde otros sindicatos que van a plantear las suyas, como la educación, la salud, como es pública la discusión, de decir que no se puede ir a una rendición de cuentas de gasto cero ni de recorte menos”.

Dijo que los entes públicos “venimos corriendo de atrás” y que “desde 2015, un año tras otro, la política ha sido de recorte: de vacantes, en el ingreso de personal y en las inversiones. No se puede seguir sosteniendo una estrategia que coloque a las empresas públicas como motor del desarrollo y como aliado estratégico de los derechos de la gente si no hay un cambio de timón. Tiene que haber un cambio en la orientación. La política no puede ser el recorte permanente”.

En ese sentido, sostuvo que se entiende que “es un momento oportuno para movilizarse hasta el MEF, que es el que tiene que destrabar esta suerte de impedimento que viene, sobre todo, desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Ministerio de Economía, que no permiten reponer las vacantes, que no permiten invertir para seguir desarrollando las empresas públicas que tienen que ver directamente con las necesidades que tiene nuestro pueblo de mejorar el conjunto de los servicios, el acceso a la luz eléctrica, al agua, a las comunicaciones, al sector bancario, el dragado en el puerto nacional y demás”.

El dirigente comentó que “defendemos las empresas públicas fuertes que estén pujando y sobre todo en un Uruguay que necesita cada vez más de trabajo en condiciones, no precarizado, y en las empresas públicas hay miles de puestos de trabajo en condiciones dignas con salarios decorosos para que los uruguayos y uruguayas puedan acceder a dignificar sus condiciones de vida”.

Consultado acerca de la reunión que este martes tendrá una delegación del PIT-CNT con el presidente Yamandú Orsi, respondió que “estos reclamos estuvieron incluso en la plataforma del último paro general y planteados de esta manera. Imagino que estará entre los temas a abordar, porque está en la hoja de ruta que ha trazado el PIT-CNT, hacia la Rendición de Cuentas y la lucha por obtener los recursos necesarios para avanzar en los problemas más urgentes que tiene la población”.