Incubacoop: hacia un cooperativismo más joven, innovador y descentralizado

En el marco de la previa del Día Internacional de las Cooperativas se realizaron distintas actividades de difusión del modelo que, si bien aún dista de ser el más elegido por quienes emprenden, ha ganado terreno en los últimos años y busca seguir expandiendo su participación en la economía.

Incubacoop se inauguró en marzo de 2016 a raíz de una inquietud que el movimiento cooperativo venía manifestando desde tiempo atrás. Integrada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), el Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop) y la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop), la iniciativa se gestó en conjunto como “una construcción colectiva y cooperativa” entre las partes, según señaló Ximena Cidrás, directora nacional de Pequeñas y Medianas Empresas (Dinapyme) del MIEM, en diálogo con la diaria. En un repaso de los años anteriores, Cidrás subrayó que con el impulso de Incubacoop surgieron “algunos grupos emblemáticos que todavía hoy viven como cooperativas sustentables”. En ese sentido, afirmó que percibe que “ha ido calando el concepto cooperativo dentro del menú posible de formas jurídicas que puede tener un emprendimiento” en el país, y que hoy en día las cooperativas “están presentes en todos los sectores de actividad y sobre todo en sectores más innovadores: industrias creativas, diseño, tics. Son sectores en los que hace diez años no encontrabas cooperativas”, subrayó.

Los proyectos seleccionados en la décima edición de Incubacoop: una tendencia del sector tecnológico y del interior del país

Cidrás destacó que “una de las premisas” de este año “fue tratar de descentralizar” la convocatoria. Al último llamado se presentaron 17 proyectos: 13 de distintos departamentos del interior y cuatro de Montevideo. De un total de 120 personas participantes, un 58% son menores de 39 años y un 62% son mujeres, según datos brindados por la referente de Dinapyme. En ese sentido mencionó que en el cooperativismo local existe una “necesidad de recambio generacional, sobre todo en algunos sectores de actividad”, y expresó que “inyectarle una dosis de cooperativistas jóvenes siempre es una buena noticia”.

El proceso de evaluación culminó con la selección de cinco iniciativas, todas del interior; cuatro pertenecen al área tecnológica y una al diseño y la ilustración. Consultada sobre qué incidió en esta marcada tendencia, Cidrás explicó que uno de los criterios de selección fue priorizar proyectos que “tuvieran intervención en sectores de industrias más recientes o más constantes”. En la misma línea, Freddy Roldán, tesorero de Cudecoop, dijo a la diaria que han identificado “en estos últimos años, en los nuevos grupos, que la mayor demanda por lejos es tecnológica”, y agregó que el proceso de incubación busca responder a esa demanda con un equipo técnico “capacitado y actualizado constantemente” para acompañar a los proyectos.

Consultado sobre la situación actual del cooperativismo en el país, Roldán respondió que existen “grandes desafíos”, ya que “la sociedad en sí ha cambiado” y “los problemas que teníamos hace diez años no son los mismos que tenemos ahora”. Asimismo sostuvo que “cada cooperativista debe capacitarse, educarse y actualizarse”. En cuanto al recambio generacional dijo que sí ha aumentado la participación juvenil en el cooperativismo pero que todavía faltan jóvenes en roles de liderazgo; “nosotros pretendemos que la juventud se prepare para liderar”, expresó.

Los proyectos seleccionados este año: tecnologías y diseño gráfico

Códice: soluciones tecnológicas para cooperativas y organizaciones

Códice comenzó a funcionar en enero de este año y está conformado por siete integrantes con diversas trayectorias en el desarrollo de tecnologías. Acompañan a distintas organizaciones en la identificación de problemas o necesidades y en el diseño de soluciones tecnológicas adaptadas a cada caso.

Según expresó Ignacio Ingold, integrante de la organización, se trata de “un grupo de amigos de toda la vida que por gusto en común estudiamos lo mismo que es tecnología, todo vinculado al software”, y que “desde hace un tiempo a esta parte hemos querido empezar a hacer algo en conjunto, algo colaborativo entre nosotros”. A partir de sus experiencias detectaron que muchas organizaciones “no tienen un soporte tecnológico”. Identificaron que “hay una gran necesidad y una falta de desarrollo en todo lo que es la tecnología” y eso “nos impulsó a comenzar esto”, explicó Ingold a la diaria.

En ese marco, Matías Verges, otro de los integrantes, sostuvo que el principal problema de la innovación no radica en la oferta de herramientas o financiamiento, sino en la demanda. “Hay muchísimas formas de acceder a la innovación o de financiarla, pero el problema de la innovación es que no es aplicar tecnología, sino que necesita un rumbo, necesita un criterio”, afirmó. Por eso, Ingold explicó que la cooperativa no ofrece soluciones estandarizadas, sino que “nos acercamos, entendemos las necesidades, hacia dónde quieren ir o en qué les gustaría innovar, y nosotros creamos un plan que sea ejecutable” para cada caso.

Sobre el apoyo brindado por Incubacoop, Sabrina Siniscalchi contó a la diaria que este año fueron seleccionados para integrar la generación de proyectos incubados. Desde entonces participaron en talleres sobre “el fortalecimiento del trabajo grupal”, la “concientización sobre cómo es trabajar en grupo en una cooperativa”, además de instancias sobre “cómo generar un modelo de negocio” y “sobre costos y finanzas”. También valoró que “realmente nos están enseñando cómo hacer el plan de negocio y demás, sin exigirnos que nosotros estemos ya con todo claro”.

Maldito Canario: dibujo, ilustración, historietas y cómics

Maldito Canario comenzó hace cuatro años como un colectivo de dibujantes e ilustradores. De acuerdo con Aldo Domínguez, uno de sus integrantes, el proyecto nació con un fuerte componente social; “nos dábamos cuenta de que había un montón de información que no era tan accesible para todo el mundo”, comentó a la diaria. El colectivo sigue existiendo actualmente, conformado por 40 personas, nueve de las cuales conforman la cooperativa como tal.

Domínguez sostuvo que, a medida que el colectivo fue creciendo, comenzaron a identificar distintas problemáticas vinculadas a la distribución de las obras. “Analizamos las problemáticas que tienen las personas que se dedican a cualquier área de la ilustración en el país”, señaló. Fue así que se dieron cuenta de que había varias carencias por cubrir y empezaron con una “parte educativa”, brindando pequeños talleres en distintos lugares. Actualmente funciona un taller gratuito el segundo viernes de cada mes en la Alianza Francesa, orientado a acompañar a ilustradores, dibujantes y otros trabajadores del sector en su inserción laboral y desarrollo profesional. Allí brindan herramientas sobre “cómo presentar un portafolio, cómo buscar trabajo en el exterior, cómo vender un proyecto a una editorial, cómo presentarse a los Fondos Concursables”, entre otros aspectos.

Al relevar información sobre trabajadores del dibujo y la ilustración en el país con base en una encuesta, se encontraron con que “un montón de uruguayos trabajando para el exterior; no solo para grandes compañías, sino para muchas compañías independientes”. Por este motivo, Domínguez explicó que la cooperativa, que funciona como una de las comisiones del colectivo, tiene como objetivo “empezar a abrir puertas hacia el exterior”, y agregó que el siguiente paso es “trabajar en torno a la distribución del material nacional y de autores nacionales”.

En cuanto a las instancias de aprendizaje que han tenido hasta el momento con Incubacoop, Domínguez describió el proceso como “intenso”, debido a la cantidad de actividades y jornadas de trabajo. No obstante, destacó que “las reuniones son bastante amenas y entretenidas” y que el material que reciben “es súper necesario”. También valoró que buena parte de las capacitaciones se desarrollen de forma virtual, ya que varios de los integrantes del proyecto residen en distintos puntos del país. Asimismo, resaltó que desde la incubadora “te van asesorando paso a paso o incluso presentándote ideas para mejorar el modelo, profundizarlo”, lo que les permitió fortalecer aspectos del proyecto que inicialmente solo manejaban como ideas.

CoopNet: software de gestión para cooperativas de vivienda

CoopNet “es una plataforma digital que permite administrar socios, finanzas, cobranzas, documentación, actas, mantenimiento y comunicación desde una única plataforma”, dijo Alexis Araújo, uno de los fundadores del proyecto, a la diaria.

Consultado sobre el origen de la iniciativa, Araújo contó que dos de los integrantes del proyecto estudiaron juntos la carrera de Analista en Programación, aunque en ese momento no conocían “el ecosistema cooperativo”. Todo comenzó cuando un cooperativista les propuso “desarrollar una base de datos para su cooperativa de vivienda”, indicó. A partir de esa experiencia, comenzaron a trabajar en un proyecto de tesis y pudieron conocer desde dentro el funcionamiento de una cooperativa de vivienda. “Ahí vimos que gran parte de la gestión podía digitalizarse”, señaló. Ese primer desarrollo fue dejado como piloto.

Más adelante, el equipo se trasladó a Montevideo, donde comenzó a recorrer distintas cooperativas. Allí detectaron que muchas aún trabajaban con papel y planillas. En ese proceso tomaron contacto con una federación de cooperativas de vivienda, lo que les permitió acercarse al ecosistema cooperativo en su conjunto, incluyendo cooperativas de trabajo, consumo y producción. “No sabíamos que existía todo ese entramado”, recordó Araújo.

Actualmente, CoopNet se encuentra en etapa de desarrollo y prueba con cooperativas piloto. “Vamos ajustando el sistema en base al uso real”, explicó Araújo, quien destacó que el trabajo con estas organizaciones es clave para el avance del proyecto. “Sin ese feedback no podríamos avanzar”, afirmó. Uno de los principales desafíos identificados es la adaptación digital, especialmente en cooperativas integradas por personas mayores.

La incubadora, agregaron, ha sido fundamental principalmente en el área de negocios y desarrollo comercial, complementando el perfil técnico del equipo. El objetivo es finalizar el proceso de acompañamiento y salir al mercado como cooperativa.

En paralelo, el equipo trabaja en una actualización de la plataforma. “Queremos ser la herramienta tecnológica de referencia para el cooperativismo uruguayo”, señalaron. En ese sentido, están rediseñando CoopNet para hacerla más moderna, intuitiva y preparada para el crecimiento del sector. “El objetivo es que los cooperativistas pasen menos tiempo haciendo tareas administrativas y más tiempo dedicándose a las personas y a la vida cooperativa”, concluyeron.