Mesa Coordinadora del Pan resolvió un paro nacional de 24 horas para este viernes

La Mesa Coordinadora del Pan y Afines resolvió hacer un paro nacional por 24 horas este viernes. El sector denuncia “el intento de extorsión por parte de la empresa Friopan a trabajadores sindicalizados y la violación de la cláusula del Convenio Colectivo de la rama”.

Ese día se verá afectada la producción, distribución y venta en grandes superficies, panaderías artesanales y confiterías. Durante la jornada habrá asambleas en los diferentes lugares de trabajo y una concentración a las 11.00 en las puertas de la empresa, localizada en la calle José María Guerra 3799.

El presidente de la Mesa Coordinadora del Pan y Afines, Luis Echevarría, dijo este jueves a la diaria que “se llega a esta situación por el incumplimiento de una cláusula de salvaguarda del empleo, por el convenio colectivo de la rama de las panificadoras. El texto dice que, en caso de que la empresa decida una reestructura o reorganización del trabajo, se debe negociar con el sindicato, abriéndose un período de 30 días para las negociaciones correspondientes”.

El dirigente dijo que, en este caso, la empresa “omitió la cláusula en todos los sentidos”, y que la Mesa Coordinadora entiende que “la empresa quiere ejecutar una reestructura encubierta, con el agravante de que extorsiona y coacciona a un trabajador afiliado al sindicato al pretender que reciba dinero a cambio de renunciar a la empresa. Eso no se puede pasar por alto. Por eso se realiza la medida del paro de 24 horas”.

Reunión con Defensa de la Competencia por Bimbo

Echevarría comentó que hay otro motivo para fijar un paro nacional. Explicó que el 7 de julio se llevará adelante una reunión ante las autoridades de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia para “intentar acceder a la información confidencial y los detalles de como se concretó la venta de la empresa Pagnifique a Grupo Bimbo”, dado que “la Mesa del Pan considera que no se están cumpliendo con las condiciones que determinó la comisión. Además, observamos dificultades en la fusión de Pagnifique con la firma multinacional”.

En ese sentido, dijo que “hay trabajadores que no tuvieron insumos y materias primas, y en algunos puntos de venta no llegan los productos. Como consecuencia de eso han perdido clientes. No hay una conducción clara sobre qué se hace y qué se hará con la empresa Pagnifique, y comienzan a existir molestias y preocupación sobre el rumbo. Los trabajadores y el sindicato de base no lo tienen claro y la Mesa Coordinadora del Pan tampoco”.

Por este tema, en la reunión con la Comisión de Defensa de la Competencia se consultará si dicho órgano realiza un seguimiento a la fusión antes mencionada. “La Mesa del Pan entiende que no se está cumpliendo con el proceso de compraventa y los controles correspondientes”, dijo el dirigente, quien recordó que en una primera instancia, cuando la organización sindical presentó los alegatos, la Comisión de Defensa entendió que no debería autorizarse el negocio. Luego, en segunda instancia, la venta se habilitó y aprobó”.