MTSS informó al Parlamento que de 163 inspecciones a panaderías y panificadoras, solo nueve cumplieron con las exigencias

La realidad en las diferentes ramas del sector panaderías y el trabajo que realiza la Mesa Coordinadora del Pan y Afines fueron temas tratados en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores, que recibió el jueves al subsecretario de Trabajo, Hugo Barreto, quien estuvo acompañado por la directora Nacional de Trabajo, Marcela Barrios, y la subinspectora General de Trabajo, Andrea Bouret.

Sobre este tema, Barrios dijo este viernes a la diaria que “por diversos incumplimientos a la normativa, la Inspección General de Trabajo (IGTSS) ejecutó las inspecciones generales, que abarcaban temas referentes a condiciones laborales, pago de salarios, protocolos ante casos de vulneración de derechos, acoso moral y laboral, persecución sindical y acoso sexual”. Confirmó también que fueron unas 163 inspecciones realizadas por la Inspección General y que, de esa cantidad, solo nueve no fueron intimadas a regularizar su situación.

Sostuvo que, por diversos conflictos en el sector de panificados, en 2025 hubo 14 citaciones a trabajadores y empresarios, mientras que en los meses que van del 2026 ya hubo 12 citaciones. “Esas cifras son teniendo en cuenta que veníamos de un sector donde nunca habíamos tenido citaciones de panaderías artesanales”.

En ese sentido, dijo que “la mayoría de los diferendos se han podido ir trabajando y regularizando. Los temas son vinculados a reliquidaciones, regularización de ajustes salariales, temas laborales, condiciones de trabajo, y algunos casos llevaron a que el sindicato entendiera que hubo un despido de trabajadores, pero que esa decisión se daba producto de que las personas se afiliaban al sindicato”. Ante eso, dijo que el Ministerio de Trabajo “coordinó con la Mesa Coordinadora del Pan para ordenar los planteos y seguir trabajando en el ámbito de la negociación colectiva”.

Robert Silva: “Solo nueve casos tenían todo en regla”

Acerca de la comparecencia de las autoridades de la cartera, el presidente de la Comisión y senador colorado Robert Silva dijo a la diaria que se resolvió que se le enviará tanto al Centro de Industriales Panaderos del Uruguay (CIPU) como a la Mesa Coordinadora del Pan la versión taquigráfica de la sesión. “En el sector se llevaron adelante 163 inspecciones a panaderías y empresas panificadoras. Hay todo un seguimiento del tema y ya veremos cómo se continúa adelante”, señaló el legislador con base en la exposición de los jerarcas del Ministerio de Trabajo. Tras las inspecciones, “hubo intimaciones por temas de documentación, y solo nueve casos tenían todo en regla con respecto a lo solicitado”, indicó.

Silva, por otra parte, destacó el viernes que las autoridades de la cartera “presentaron la información y datos solicitados” sobre el trabajo realizado en este sector, y que dentro de los temas abordados se hizo mención a que en algunos establecimientos, en Montevideo y el interior del país, la Mesa Coordinadora del Pan ha denunciado la violación de algunos derechos y beneficios, la existencia de casos de acoso laboral y moral, como así también situaciones de acoso sexual y de persecución sindical.

Acerca de esto, el legislador comentó que “desde el Ministerio de Trabajo expresan que están haciendo inspecciones y que se realiza el seguimiento del tema, pero que muchas de esas cosas no han sido constatadas”.