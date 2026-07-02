Se estancaron las negociaciones entre empresarios y sindicato del medicamento por el convenio colectivo del sector

Las negociaciones entre dos cámaras empresariales y el Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines (SIMA) para acordar un nuevo convenio colectivo en el sector se estancaron este miércoles, en una nueva instancia tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). El gremio no aceptó un cuarto intermedio en las medidas ejecutadas, propuesto por los empresarios, quienes decidieron retirar las propuestas presentadas.

Zoya Franco, secretaria general de SIMA, dijo este jueves a la diaria que esta semana hubo una asamblea general del sindicato, donde se evaluó una propuesta presentada por la Asociación de Laboratorios Nacionales y la Cámara de Especialidades Farmacéuticas y Afines que constaba de un ajuste salarial del 4%, cuatro días para internación domiciliaria y 14 horas para gestiones o trámites. “El sindicato declaró insuficiente esa propuesta. El Ministerio de Trabajo solicitó a los empresarios que intente mejorar los números. Ante eso, las cámaras pidieron al sindicato un cuarto intermedio en las medidas que se aplicaban”, expresó.

La dirigente manifestó que en esta última reunión “SIMA comunicó a los empresarios y ante los negociadores del Ministerio de Trabajo la resolución de la asamblea de no aceptar el cuarto intermedio a las medidas de paro, y la patronal levantó las propuestas. Los empresarios van evaluar si se presentan en la próxima mesa, que quedó convocada para el próximo lunes 13 de julio. Esto es un retroceso importante”.

Consultada sobre si el sindicato hizo una contrapropuesta a la presentada por los empresarios, respondió que la hicieron este miércoles en el MTSS y que se basó en “una mejora del 6% de incremento salarial, una cuota de ingreso de los trabajadores tercerizados –principalmente del sector limpieza– a las categorías más bajas, y el alcance de los días por cuidados para ese personal”, en el entendido de que la mayoría del personal tercerizado son mujeres jefas de hogar”. Ante eso, los empresarios respondieron que “estaban dispuestas a analizar el pedido”, pero rechazaron la posibilidad de marcar una cuota de ingreso anual a los laboratorios, detalló.

Ante el nuevo contexto, “el sindicato desde ya está profundizando las medidas” y estas consisten en la aplicación de paros fraccionados por turno, máquina y sector. Además, dijo que “no se descartan ocupaciones en laboratorios”.