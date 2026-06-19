Sindicato del Medicamento consideró insuficientes las propuestas de las cámaras empresariales para el nuevo convenio colectivo

La organización sindical realizará una asamblea general a fines de mes, con el objetivo de analizar qué pasos seguir ante la falta de acuerdo con los empresarios.

El Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines (SIMA) consideró insuficientes las propuestas presentadas por la Asociación de Laboratorios Nacionales y la Cámara de Especialidades Farmacéuticas y Afines, que respondieron a los planteos realizados en la plataforma de la organización sindical, en el marco de las negociaciones para acordar un convenio colectivo por la undécima ronda de los Consejos de Salarios. Ante la falta de avances, hace un mes el sindicato se declaró en conflicto. El convenio anterior venció hace seis meses.

La secretaria general de SIMA, Zoya Franco, dijo este viernes a la diaria que en la última reunión con las cámaras, realizada en el Ministerio de Trabajo el miércoles 17, “no hubo avances significativos en las negociaciones”. Por ese motivo, en la última semana del mes se llevará adelante una asamblea general de trabajadores, a los efectos de analizar qué estrategias de negociación seguir, dado que no existen acuerdos en los temas centrales que se están negociando con los empresarios. La asamblea se desarrollará después del jueves 25, jornada en la que habrá una nueva instancia tripartita de diálogo en la Secretaría de Estado.

Franco explicó que, en materia salarial, las cámaras mantienen la propuesta de un aumento del salario real. Esto significa que “los empresarios ofrecen un 1% de incremento salarial, cuando las pautas del gobierno no lo contemplan. Quiere decir que, si la inflación no se comporta como las pautas prevén, el ajuste sería del 1%. Pero si la inflación es mayor, el aumento salarial será mayor. El sindicato pretende un ajuste salarial del 2% por cada año que dure el futuro convenio colectivo, pero las cámaras mantienen el 1%”, dijo.

Comentó además que, en otro punto de la plataforma sindical, las cámaras propusieron una determinada cantidad de horas para trámites personales de los trabajadores y una cierta cantidad de días para cuidados en internación (domiciliaria u hospitalaria), pero que estos ejes también fueron considerados insuficientes por el sindicato.

En materia de medidas, la próxima semana en los laboratorios se continuará con los paros fraccionados y la aplicación de la modalidad será comunicada por el gremio día a día. La dirigente sostuvo que en la asamblea general, si amerita, se analizará la ejecución de otras acciones. Al respecto, SIMA exhortó a los trabajadores a “mantenerse en estado de alerta” ante posibles medidas de profundización del conflicto, y sostuvo que “el sindicato se mantiene firme en la lucha por sus reivindicaciones”.

Franco afirmó que SIMA “sigue convencido de que estamos frente a una industria que sí puede asegurar un aumento de salario mayor al 1% anual, así como más días para internación”, y agregó que “la patronal está cerrada a discutir sobre las tercerizaciones y el alcance de beneficios para los trabajadores, lo que nos parece lamentable en una industria que precisamente se dedica al cuidado de la salud de la gente”.