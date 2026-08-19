Trabajadores de la Seguridad Social advierten por posibilidad de traslado del Canzani a la órbita del Hospital de Clínicas

Buscarán concurrir al Parlamento y también reunirse con la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg; el BPS aclara que no hay una “definición tomada” y que se informará al sindicato.

El Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), junto con el colectivo de trabajadores del Sanatorio Canzani, se reunieron en una asamblea abierta para analizar la situación de conflicto con el directorio del Banco de Previsión Social (BPS), ante la posibilidad de que ese centro de salud pase a la órbita del Hospital de Clínicas, cuestión que analiza el directorio. La convocatoria se llevó adelante el martes en la puerta del Sanatorio Canzani.

En un comunicado, la ATSS expresa que “la intención de los directores políticos del BPS, de trasladar la Unidad de Internación (UI) del Sanatorio Canzani, contradice directamente los compromisos asumidos ante la ciudadanía por la fuerza política que hoy gobierna el país”.

La nota señala también que en una misiva que la presidenta del BSP, Jimena Pardo, y la vicepresidenta, Rosario Oiz, enviaron a la ATSS el 10 de agosto, se destaca que la decisión se podría adoptar por “la inversión realizada en la Unidad”, “el costo que tendrían las obras para alcanzar los estándares de funcionamiento”, “la habilitación del MSP [Ministerio de Salud Pública]” y “la demanda del servicio”.

Acerca de esa posibilidad, la presidenta de la ATSS, Karina Sosa, dijo a la diaria que el traslado sería a “un hospital que no forma parte del Sistema Nacional Integrado de Salud, porque es de carácter universitario como el Hospital de Clínicas. Allí el BPS tendría que invertir 2.500.000 dólares para la reparación, sin contar con servicios tales como tisanería y cocina, todo aquello que implica una atención de una institución hospitalaria”.

Sostuvo que en 2016, y tras un conflicto que se extendió por 110 días, se alcanzó un acuerdo entre el MSP, el BPS, ASSE y la ATSS que estableció “mantener la atención en la Policlínica de Alto Riesgo Social en las instalaciones del Sanatorio Canzani, con empleados del BPS”.

Además, dijo que en caso de concretarse el pasaje al hospital universitario, “hay que sumarle a la iniciativa un agravante: en la emergencia del Hospital de Clínicas comparten espacio todos los pacientes de cualquier patología, mientras que los enfermos crónicos con patologías, atendidos hoy en el Canzani, son de alto nivel de exposición al contagio”. Sostuvo que a ese perfil de pacientes “no podemos no tenerlos preservados en un ambiente totalmente estéril, por lo que esa opción es inviable. Otra cosa que es inviable es que el Hospital de Clínicas tiene maternidad y neonatología, pero no tiene internación pediátrica. Es decir, se tendría que construir todo desde cero, incluso un ascensor especial, que tal vez tendría que instalarse por el exterior del edificio”.

Acerca de la situación de los trabajadores, comentó que “hay algunos compañeros que están muy desmoralizados, porque en realidad este hospital es su vida, pero la sensación general es que están en pie de lucha y que no van a aceptar ser trasladados. Se hará todo lo que a nuestro alcance, conjuntamente con el sindicato y otras organizaciones sindicales que ya informaron que están a la orden, a los efectos de parar este intento de desmantelamiento de un servicio tan importante para la ciudadanía”.

Como parte de las reuniones que se vienen desarrollando, mencionó un encuentro, este lunes, en el que participaron una delegación de la ATSS, el director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar, el rector de la Universidad de la República, Héctor Cancela, y el decano de la Facultad de Medicina, Arturo Briva. Sosa destacó que Villar “dejó en claro que fue el BPS el que vino a buscar al Hospital de Clínicas, y no al revés. Que el Hospital de Clínicas está analizando cómo responder al BPS”.

La dirigente adelantó que próximamente la ATSS buscará llevar este tema a las bancadas de todos los partidos políticos, a comisiones del Parlamento y que simultáneamente buscará que la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, reciba a los representantes sindicales. Dijo que la secretaria de Estado es “una persona que estuvo en todo el proceso”. “De hecho, en 2015 era subsecretaria de Salud. Ella tiene bien claro cuál es la situación del sanatorio. En la ATSS consideramos que ahí está la clave como para destrabar este asunto. Además, ella es la máxima autoridad en salud en el país”, afirmó.

Posición y planes del BPS

En un comunicado, el BPS explica que, a pesar de las obras realizadas desde 2015, las condiciones actuales del edificio donde funciona el Sanatorio Canzani “no son adecuadas, y afectan tanto la calidad de la atención de los usuarios como las condiciones de trabajo del personal”. Agrega que en 2025 se invirtieron más de 3.330.000 pesos en obras de mantenimiento, y durante 2026, entre las obras ya realizadas y las que se encuentran en proceso, se prevé una inversión de 1.700.000 pesos.

Según estimaciones del área de Arquitectura del BPS, “las obras necesarias para que la UI alcance estándares mínimos de seguridad requerirían una inversión estimada de US$ 3.800.000”, pero que aun realizando esa inversión, dadas las características del edificio, “no se lograría obtener la habilitación del MSP ni una adecuación plena a las condiciones que actualmente impulsan los hospitales públicos”.

“Nos encontramos en una etapa de relevamiento y análisis de alternativas, con el objetivo de asegurar la calidad de la atención a los usuarios y condiciones adecuadas de trabajo para el personal. Ante esta situación, el Directorio entiende necesario evaluar alternativas que permitan asegurar tanto la calidad de la atención como condiciones de trabajo adecuadas. En este marco, se están manteniendo conversaciones con el Hospital de Clínicas para conocer la posibilidad de que pueda recibir el servicio en un área diferenciada, especialmente determinada y de acceso exclusivo para pacientes y personal del BPS”, explica el organismo en el texto.

Sobre esas gestiones, el comunicado señala que hasta el momento “no se ha recibido ninguna propuesta formal del Hospital de Clínicas que permita evaluar esta alternativa. Lo único remitido anteriormente fue una idea de rediseño del piso 16 del hospital, sobre la que los técnicos del BPS consideran ajustes necesarios para cumplir con los requerimientos del servicio”.

Entre las gestiones efectuadas, el viernes 7 una delegación del Hospital de Clínicas visitó la UI para relevar las necesidades del servicio y hacer una evaluación arquitectónica. Este lunes se reunieron Oiz y Villar con dos delegados de la ATSS, dos delegados de los pediatras de la UI y dos delegados de los usuarios. El objetivo fue conocer qué propuesta podría hacer el Hospital de Clínicas al BPS respecto de la UI para, a partir de eso, avanzar en su evaluación.

Sobre los próximos pasos, el directorio del BPS sostuvo que “no existe a la fecha ninguna definición tomada respecto de un eventual acuerdo con el Hospital de Clínicas”, y que actualmente se está “en una etapa previa de relevamiento, destinada a que las autoridades de dicho hospital puedan elaborar una propuesta formal para presentar”. Además, el BPS se comprometió a mantener informada a la ATSS sobre los avances de este proceso.