En los últimos días distintos usuarios de redes sociales comenzaron a hacerse eco de las versiones periodísticas que señalaron que, ante conflictos gremiales, durante los últimos fines de semana no había habido inspectores de Tránsito realizando controles ni espirometrías en Montevideo. Algunos, como la excandidata a la vicepresidencia por la Coalición Republicana, Valeria Ripoll, advirtió que no había espirometrías ni inspectores en las calles.

Esto provocó algunas versiones alternativas que instalaron la idea de que no había habido controles en absoluto, aunque la información oficial y periodística siempre fue la misma: Policía realizó espirometrías y controles durante los últimos tres fines de semana, aunque efectivamente bajó la cantidad de los mismos. Este fin de semana volverían los controles a la normalidad.

Así lo confirmó la secretaria general de Adeom, Silvina Tejera, a este medio. “Este fin de semana y el siguiente está garantizado el servicio de espirometría porque se abrió una instancia de diálogo con la dirección del servicio, en la búsqueda de buscar una solución al reclamo”. Desde el sindicato habían advertido por recortes de horas extras y habían retirado sus servicios en control de picadas y espirometrías en señal de protesta.

Consultados por la diaria Verifica, desde el área de Movilidad de la IM advirtieron que el recorte solo afectaba al 10% de dichas horas y explicaron que los inspectores habían decidido no anotarse al servicio en su totalidad, pero que los controles los habían cubierto con efectivos policiales.

Durante esos tres fines de semana se realizaron un total de 390 espirometrías, con un total de 27 positivas, se detectaron 171 contravenciones y se incautaron 8 motocicletas. Los números fueron relativamente parejos los tres fines de semana relevados de octubre y, si bien los oficiales policiales realizaron los controles, sí implicó una merma en relación a la actividad normal.

Si bien los funcionarios del área explicaron que no hay un registro histórico de estos controles en el pasado, sí tienen medido desde que asumieron las funciones. De los registros obtenidos por este medio, se desprende que se realizaban algo más de 500 espirometrías por fin de semana en septiembre -casi cinco veces más que lo que se hizo estos últimos fines de semana- y el total de incautaciones y multas aplicadas, así como de licencias retenidas era sensiblemente mayor.