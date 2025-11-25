El 18 de noviembre diversos medios de prensa informaron que el diputado por el Partido Nacional Gabriel Gianoli y el frenteamplista Daniel Caggiani mantuvieron una discusión en un pasillo del Parlamento, debido a que Caggiani se refirió a Gianoli como “chapista”, lo que generó la reacción del nacionalista, quien lo increpó por sentirse agraviado.

El hecho ocurrió luego de que Gianoli viajara a Vigo, España, a visitar el astillero donde se están realizando las obras de las patrullas oceánicas OPV, que fueron adjudicadas a la empresa Cardama durante el gobierno del expresidente Luis Lacalle Pou, para demostrar el avances de las obras. La compra generó polémica por una serie de irregularidades durante el proceso de licitación, así como incumplimientos en el cronograma de etapas, y derivó en cruces entre el oficialismo y la oposición.

Sobre esto, [Caggiani señaló en rueda de prensa]https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2025/11/entre-raro-y-resentimiento-cruce-entre-oficialismo-y-oposicion-por-la-visita-del-diputado-blanco-gianoli-al-astillero-cardama/) que “no deja de ser interesante que hayan mandado a un chapista para ver cómo andaba el barco nuevo”, y afirmó que “sabe de barcos lo que yo sé de física cuántica”. Esto generó reacciones de los correligionarios de Gianoli, como el senador Sebastián Da Silva, quien afirmó a través de su cuenta de X que “queda claro que a los tupitas no les gustan los chapistas ni nada que tenga cultura de trabajo”.

El debate se trasladó a redes sociales, donde circularon un sinfín de comentarios sobre el hecho. Entre los posteos más virales, se ubicó una imagen que muestra a Gianoli tomando del cuello a Caggiani dentro del recinto de una de las cámaras. No obstante, la imagen es falsa y fue generada mediante inteligencia artificial (IA), lo que no impidió que superara las 30.000 visualizaciones en pocas horas, además de replicarse en otras redes como Facebook e Instagram.

De acuerdo a las crónicas de varios medios de prensa, el encuentro entre Caggiani y Gianoli no ocurrió dentro de una sala, como muestra la imagen, sino en uno de los pasillos, por lo que no existen registros de lo sucedido. “Decime chapista en la cara”, habría reclamado Gianoli. No obstante, fuentes parlamentarias negaron que haya habido contacto físico, en un momento en el que además estaban presentes los senadores nacionalistas Rodrigo Blás y Carlos Camy.

La imagen apócrifa derivó en un video generado con InShot, aplicación de edición de video que permite la edición mediante el uso de la IA, publicado originalmente por la cuenta @ElInformante_1, que usualmente difunde desinformación.

