En las últimas horas se viralizó en redes sociales un posteo que afirma que la Intendencia de Canelones (IC) habría adjudicado una licitación por 854.000 pesos a una empresa de comunicación que pertenecería a un sobrino del intendente, Francisco Legnani.

La publicación original fue divulgada por el usuario de X @ElInformante_1, cuenta que usualmente difunde desinformación en redes sociales y cuyo titular ha sido condenado por la Justicia por el delito de difamación e incitación al odio. Previamente ya había circulado la información de la contratación, pero no se atribuía a ningún sobrino ni familiar del intendente, sino que se discutía sobre su objeto.

Sin embargo, en la dirección de la empresa no figura ningún pariente de Legnani, sino que pertenece a Paula Fajardo y Andrea Mula. En conversación con la diaria Verifica, Fajardo explicó que el servicio contratado corresponde a una asesoría de cinco meses para la Secretaría de Comunicación y Relaciones Institucionales de la comuna canaria, en aspectos como desarrollo gráfico y estrategia de comunicación. Asimismo, afirmó que no tienen “ningún tipo de relación con Legnani” y que la adjudicación correspondió a un llamado público, cuya resolución fue notificada la semana pasada.

Por su parte, desde la comuna señalaron que la empresa cuenta con antecedentes de trabajo con la intendencia desde el pasado 1° de julio, cuando se le adjudicó un servicio de apoyo a las campañas de televisión, radio y digital de tributos municipales y morosidad. Posteriormente, diseñó el stand de la IC en la Expo Prado 2025 y participó en el lanzamiento de la temporada nacional de turismo, realizado en Atlántida. En todos los casos las adjudicaciones fueron publicadas en la plataforma web de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE).

“La empresa Boost brinda servicio de asesoramiento en comunicación a la Secretaría de Comunicaciones de la Intendencia, de apoyo en temas de imagen, diseño y contenido sobre todo para las redes sociales institucionales, no así para las personales del intendente”, explicaron fuentes de la Intendencia.

Boost Comunicación SAS recibió la adjudicación mediante el procedimiento de compra directa permitido por el Tocaf, normativa que regula a las compras estatales, que permite el uso de ese mecanismo para gobiernos departamentales en compras de hasta 987.000 pesos a valores de 2025. Para estos casos, el reglamento no exige la apertura a una convocatoria abierta, pero aun así se estableció un plazo de recepción de ofertas entre el 27 de noviembre y el 1° de diciembre mediante el llamado 1797/2025, en la que Boost fue la única oferente.

Asimismo, desde la IC aclararon que el intendente Legnani tiene sólo dos sobrinos menores de edad (de 4 y 8 años), por lo que “no pueden ser propietarios de la empresa”, así como “tampoco hay ningún familiar suyo con vínculos en la empresa ni que trabaje en comunicación”.

Antecedentes

Este caso es similar al ocurrido con Álvaro Danza, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, que fue acusado por @ElInformante_1 de haber contratado a uno de sus hijos como asesor del organismo que dirige; los hijos de Danza también son menores, de 15 años de edad, condición que imposibilita el vínculo laboral con el Estado.