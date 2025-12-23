La actriz Emilia Díaz fue señalada por una publicación de las redes sociales del portal La Derecha Diario en la que se atribuye el supuesto pago de 356.724 pesos por parte de la Intendencia de Montevideo (IM) en el marco de un show. “Nadie es zurda gratis”, comenta el posteo, que en menos de 48 horas superó las 120.000 visualizaciones, solamente en X, y generó la reacción de la protagonista, quien solicitó al autor del mensaje la resolución municipal de la supuesta contratación.

Por otra parte, el periodista de TV Ciudad Diego Martini divulgó en redes la información referente a la contratación de Díaz, en la que se explicita el motivo y monto de la adjudicación. De acuerdo a la información del sistema web de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE), el procedimiento se realizó mediante el mecanismo de compra directa a través de la Cooperativa de las Artes del Uruguay (Cooparte). Desde la IM señalaron que la comuna paga por intermedio de Cooparte un monto que incluye el pago de servicios prestados por los tres jurados que integran la edición, más los aportes correspondientes.

El monto total de la adjudicación coincide con lo señalado por la publicación original, pero a Díaz le correspondieron 42.807 pesos nominales. Esta resolución comprende a otras dos personas que se desempeñan como funcionarios municipales. De acuerdo a la resolución de la Gerencia de Festejos y Espectáculos de la IM, las contrataciones se hicieron en el marco del concurso del Carnaval de las Promesas, lo que conlleva 25 jornales de labor entre el 20 de diciembre y el 8 de enero.

Díaz ya había sido designada en la edición de 2024 como una de las cinco integrantes del jurado, siguiendo los criterios del reglamento de ese concurso. De acuerdo al texto, se pondera “la calidad de ser personas con trayectoria docente en diversas áreas de las artes escénicas, con experiencia en trabajo con niños, niñas y adolescentes y reconocido desempeño en Carnaval y Carnaval de las Promesas”. Entonces se reiteró el mismo procedimiento para la contratación de tres artistas, entre los que se encontraba Díaz, para los que se autorizó el pago de 355.556 pesos mediante resolución.

El valor del abono por jornal está reglamentado por un convenio suscrito entre la IM y las cooperativas artísticas Valorarte, Cooparte y Coopaudem, actualizado por última vez en mayo de 2022 mediante la resolución 1650/22. En su artículo 9° se define una escala salarial por jornada, a precios de 2021 con ajustes por inflación, que va desde 2.662 para los jurados alternos hasta 7.000 pesos para los presidentes de jurado.