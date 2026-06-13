Es falsa la cadena viral sobre supuesto hackeo con video de “Argentina Campeón Mundial”

En las últimas horas volvió a viralizarse una cadena que ya había circulado en 2023 y que advierte sobre un robo de datos a través de Whatsapp.

En enero de 2023, poco tiempo después de la consagración de la selección argentina de fútbol en Qatar, circuló en Whatsapp una advertencia que se viralizó rápidamente en países de Iberoamérica. En las últimas horas, el mismo mensaje fue recirculado y distintos usuarios lo enviaron al bot de la diaria Verifica para constatar su veracidad.

El mensaje, que advierte sobre la publicación de un video “que muestra como Argentina sale campeón del mundo”, que llegaría bajo el título “Argentina Campeón Mundial”, señala que no debe abrirse el contenido “porque entra al teléfono en 10 segundos y no se puede frenarlo de ninguna forma”. Además de afirmar que se trata de un virus, pide reenviar a familiares y amigos, y señala que fue dicho “también en CNN”.

La falsa cadena, que ya fue desmentida en Argentina por Chequeado, ya había sido desmentida en enero de 2023 por el sitio español Maldita.

En ambos casos, se indicaron algunas señales que suelen ser identificables en cadenas que pretenden engañar a usuarios de servicios de mensajería y redes sociales. Una de ellas, por ejemplo, es el pedido de reenviar en forma rápida, ya que busca brindar la sensación de premura y urgencia en quien la recibe.

“Es falso que por abrir un video denominado 'Argentina Campeón Mundial' en tu teléfono se instale un virus en 10 segundos. A 11 de junio de 2026 no hay pruebas de que se esté compartiendo este supuesto archivo malicioso y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) no ha alertado sobre este incidente. Además, este organismo ya aseguró a Maldita.es que este tipo de mensajes 'suele ser un bulo'. Se trata de una cadena que circula por Whatsapp y redes sociales al menos desde 2023, cuando ya lo verificamos”, indicó el sitio de Maldita.

Por entonces, también había sido desmentido y revisado por el portal español Newtral.

Otros casos

Este tipo de engaños suele circular en servicios de mensajería y redes sociales. Desde la diaria Verifica ya habíamos desmentido otra cadena que advertía sobre un eventual hackeo del teléfono a partir de la descarga de imágenes de un terremoto en Japon, así como otro supuesto hackeo a través de una archivo que se enviaba por servicios de mensajería bajo el nombre “NO HAY PLATA”. Además, habíamos desmentido una cadena viral que alertaba por una supuesta suplantación de identidad de funcionarios estatales que hacían inspecciones de documentación a domicilio.