El 22 de enero se realizó el Desfile Inaugural de Carnaval. Al igual que en años anteriores, estuvo encabezado por la comparsa inclusiva Balelé, un proyecto sociocultural conformado por personas con y sin discapacidad. En esta edición, el grupo contó con la participación de la esposa del presidente de la República, Laura Alonsopérez, quien es bailarina y coreógrafa.

Esto generó cuestionamientos en redes sociales y abrió la puerta a una serie de desinformaciones referidas al acercamiento de Alonsopérez a la iniciativa, así como al supuesto financiamiento público al conjunto.

El usuario de X ElInformante_1, una cuenta que difunde desinformación e incitación al odio a personalidades públicas de la política y la cultura, divulgó un posteo en el que señala la existencia de un supuesto audio filtrado que correspondería a un integrante de la comparsa Balelé. “La esposa de Orsi acá a la comparsa nunca vino. Apareció este año, unos días antes del desfile, que quería participar y salir en la comparsa, pero nunca nos ayudó y nunca nos dio una mano”, dice la voz en el audio.

Sin embargo, el relato es falso y su autoría corresponde a la misma voz de otros audios divulgados anteriormente por este usuario de X. En enero de 2025, esa cuenta divulgó otro supuesto audio filtrado con el que pretendió simular la voz de un obrero despedido de la empresa Yazaki, en el que señalaba al sindicato UNTMRA como responsable del cierre. Lo mismo ocurrió en mayo, cuando esa misma voz, que se presentaba como el “militante del Sunca Julio César Barboza”, denunciaba hechos de corrupción en el sindicato.

Consultado por la diaria Verifica, uno de los responsables de Balelé, Gabriel Seara, explicó que el contacto Alonsopérez se dio por intermedio de Alba Amaro, referente cultural de Canelones, quien la vinculó con el conjunto. “Nosotros le extendimos la invitación e hicimos llegar lo que somos nosotros. Ella se informó de nuestro trabajo y accedió de manera inmediata, siempre predispuesta y sin pedir nada a cambio”, relató Seara, quien además manifestó que no existe ningún “trasfondo político”.

Supuesto financiamiento público

Un par de días antes del desfile inaugural, cuando se supo que Alonsopérez participaría con Balelé, la misma cuenta difundió un posteo en el que afirmaba que la Intendencia de Montevideo (IM) financiaba al conjunto. Como supuesta prueba se presentó la imagen de una entrada al portal web oficial de la propia IM en el que se presenta información referente a la comparsa. Esta misma desinformación fue repetida también por La Derecha Diario, que difundió una placa con el titular “La comparsa de la mujer de Orsi se financia con dinero público”.

Sin embargo, la información corresponde a un “mapeo de afrodescendencia resiliente”, una base de datos meramente descriptiva donde sólo se presenta información de ese conjunto y otros, y que no se actualiza desde junio de 2021.

Seara negó que Balelé reciba financiamiento o partidas de la IM y dijo que el único apoyo recibido provino de la Secretaría de Discapacidad de la IM, que facilitó el ómnibus para el traslado del conjunto en los desfiles inaugurales y de Llamadas. Por su parte, fuentes de la IM señalaron que la comuna “no financia a ningún conjunto o grupo”.

Debido a los ataques recibidos por la comparsa a través de redes sociales, los responsables de Balelé debieron emitir un comunicado en el que denuncian “agresiones, burlas y ofensas” vertidas por personas “amparadas en el anonimato”.

