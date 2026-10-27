Es falso que se haya cometido fraude en Brasil: datos y documentos que desmienten la teoría

Desde que que el Tribunal Supremo de Justicia de Brasil prorrogó por dos horas los comicios, circularon versiones de fraude, a las que se sumó luego Flavio Bolsonaro en su discurso de cierre de jornada. Los datos lo desmienten.

Apenas consumada su derrota, Flavio Bolsonaro se paró delante del público en su centro de campaña en Brasilia y acusó fraude: “Utilizaremos a nuestro equipo legal y solicitaremos la anulación de estas elecciones. No aceptaré que las reglas del juego hayan cambiado arbitrariamente, una vez más, por los amigos de Lula en el Tribunal Supremo Federal”. Las palabras del candidato derrotado referían a la prórroga de 2 horas que había resuelto la Justicia. Con el correr de las horas se subirían a esta narrativa el diputado federal por Minas Gerais e influencer del Partido Liberal, Nikolas Ferreira, distintos actores de la ultraderecha global, como La derecha diario, Javier Negre, Agustín Laje y hasta Elon Musk. Ya sobre la tarde del lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también se refirió a esas elecciones como amañadas, pese a que la Justicia brasileña ya dictaminó su normalidad.

En el plano local, la cuenta de El Informante, que suele producir contenidos apócrifos, falsos y narrativas de odio contra diferentes colectivos políticos y sociales, también se plegó a la narrativa y cosechó más de 25 mil visualizaciones.

¿Qué pasó?

Desde la mañana del domingo, distintos ciudadanos primero y dirigentes políticos después denunciaron que en algunos Estados y localidades se había reducido el transporte público para imposibilitar el acceso al voto. Pasado el mediodía, con cientos de denuncias acumuladas en redes sociales y a través de canales de mensajería, la campaña de Lula da Silva solicitó al Tribunal Electoral que prorrogara la elección hasta las 19 para garantizar el voto de todos los ciudadanos.

La responsabilidad recayó entonces en el juez del Tribunal Supremo Federal Kassio Nunes, responsable de la justicia electoral, que demoró la respuesta hasta pasadas las 17, hora prevista de cierre de los comicios inicialmente. Cerca de esa hora, entonces, el PT elevó otro pedido al Tribunal Supremo y el juez Cristiano Zanin hizo lugar al pedido y prorrogó los comicios hasta las 19 “en todo el país”. La aclaración específica respondió a que no solo la campaña del Partido de los Trabajadres (PT) pidió la prórroga, sino que el Partido Liberal (PL) de Flavio Bolsonaro también había solicitado una prórroga de dos horas, pero en su caso lo hicieron solo para algunos estados y por condiciones climáticas que habían impedido a distintos ciudadanos acudir a las urnas.

Una vez que Zanin emitió su resolución, se produjo una nueva resolución de Nunes, responsable del Tribunal Electoral, que avalaba la prórroga, pero la misma fue expedida luego del horario de cierre y provocó cierta confusión en relación a las secciones que ya habían cerrado los comicios, dado que su reapertura era inviable sin violar la privacidad y poner en riesgo los votos ya emitidos. Entonces, la decisión judicial supuso que solo podría mantenerse la votación abierta hasta las 19 en aquellas secciones donde no se hubiesen cerrado los comicios. Esta situación, que fue denunciada posteriormente como un intento de fraude, fue solicitada por ambas campañas y avalada por ambas candidaturas.

Así se desprende, entre otros elementos como los mensajes publicados en redes y medios, del documento presentado por la campaña del PL ante la Justicia, al que accedió la Agencia Lupa y en la que se observa el pedido de prórroga solicitado para una serie de localidades.

El segundo elemento que da por tierra con la teoría del fraude es la cantidad de votos que finalmente se produjeron luego de las 17. En el tiempo extendido, entonces, se produjeron 35.521, poco más del 0,02% de los votos válidos. La diferencia entre Lula y Bolsonaron fue de 3,58% de puntos porcentuales y 4.430.191 votos.

Por otro lado, no hubo denuncias -ni sospechas- de violación sobre las urnas electrónicas, algo que sí ocurrió en 2022, cuando el entonces presidente y candidato a ala reelección Jair Bolsonario desconoció el resultado, acusó fraude y motorizó un intento de golpe de Estado que le valió la posterior condena por 27 años que hoy lo mantiene en prisión domiciliaria.

Por otro lado, y pese al discurso de Flavio Bolsonario que deconoció el resultado llamándolo de “anormal” y advirtiendo que denunciarían el mismo y pedirían la anulación de las elecciones, este mediodía, el supremo Kassio Nunes ratificó el triunfo de Lula y el carácter normal del proceso eleccionario.