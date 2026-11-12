La Intendencia de Montevideo alertó sobre estafas que utilizan el nombre del Plan Veredas y del Sucive

La comuna recibió denuncias de personas que se hacen pasar por funcionarios para ofrecer reparaciones de veredas y advirtió sobre mensajes falsos que notifican supuestas multas de tránsito e incluyen enlaces para realizar pagos.

La Intendencia de Montevideo (IM) emitió dos alertas por intentos de estafa que utilizan el nombre de programas y organismos públicos para engañar a la ciudadanía. Las advertencias refieren a personas que se hacen pasar por funcionarios de la comuna para ofrecer reparaciones de veredas y a mensajes de texto y Whatsapp que simulan notificaciones del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive). La institución exhortó a la población a tomar precauciones y recordó cuáles son los canales oficiales para realizar consultas y efectuar pagos.

En una de las comunicaciones, la IM informó que recibió denuncias sobre personas que se presentan como integrantes de la comuna y ofrecen servicios de reparación de veredas, presuntamente en el marco del Plan Veredas. La IM aclaró que no está realizando visitas domiciliarias ni cobrando de forma presencial por estos trabajos. Además, precisó que el programa se encuentra en su etapa inicial y que una de las primeras acciones será notificar a los propietarios de los padrones comprendidos mediante comunicaciones impresas enviadas a sus domicilios.

El Plan Veredas contempla trabajos de mantenimiento y reparación de veredas, eliminación de obstáculos y mejoras en las condiciones de accesibilidad, incluida la construcción de rampas. De acuerdo con el procedimiento previsto, las notificaciones estarán dirigidas al número de padrón correspondiente y detallarán la superficie que deberá repararse, según los relevamientos técnicos realizados. Una vez transcurridos diez días desde la comunicación, la intendencia comenzará las obras, sin que los propietarios deban realizar ninguna gestión.

Quienes prefieran contratar los trabajos de forma particular dispondrán de diez días hábiles desde la recepción del aviso para gestionar el permiso correspondiente ante el Centro Comunal Zonal correspondiente y de 45 días para ejecutar las reparaciones.

La comuna advirtió que las personas y empresas que ofrecen estos servicios por fuera del programa son prestadores privados y no representan a la institución ni al Plan Veredas. Por ese motivo, recomendó verificar la identidad de quienes se presenten, solicitar sus datos y exigir un presupuesto por escrito. También pidió no entregar dinero a personas que afirmen cobrar en nombre de la intendencia.

Mensajes falsos sobre multas y deudas de tránsito

La IM recordó además que el organismo no envía mensajes de texto (SMS) ni comunicaciones por Whatsapp para informar sobre multas, deudas o solicitar pagos mediante enlaces de internet.

Según informó la comuna, se recibieron nuevas denuncias sobre este tipo de maniobras. Los mensajes pueden incluir enlaces que conducen a páginas que simulan ser sitios oficiales y que buscan inducir a las personas a realizar pagos o proporcionar información.

No es la primera vez que circula esta modalidad de estafa. En agosto de este año, varias personas fueron víctimas de nuevos intentos de fraude mediante mensajes que suplantaban la identidad del Sucive. En aquella oportunidad, los mensajes advertían sobre supuestas deudas impagas por multas de tránsito o patentes y dirigían a los usuarios a páginas web falsas para concretar pagos o sustraer información personal.