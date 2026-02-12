En las últimas horas comenzó a circular en las redes sociales de Meta (Facebook e Instagram), así como en el servicio de anuncios de Google, una publicidad audiovisual que presenta una entrevista adulterada a la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, en el programa radial En Perspectiva conducido por el periodista Emiliano Cotelo.

En el video, que cuenta con una duración de más de cuatro minutos, Cotelo presenta un “programa energético implementado con la participación de UTE”, con el que se podría “obtener un ingreso aproximado adicional estable de hasta 300.000 pesos uruguayos al mes”. Sobre esto, Cardona señala que es “importante aclarar que no se trata de especulación, experimentos financieros”, sino de un “programa energético oficial vinculado al desarrollo y la modernización de los sistemas energéticos de Uruguay”. Asimismo, el zócalo de la imagen muestra un texto que manifiesta la posibilidad de participar con “solo 9.500 pesos”.

Sin embargo, la entrevista es falsa y corresponde a un video editado mediante inteligencia artificial en el que se modifica el habla tanto de Cardona como de Cotelo, cambios que pueden resultar imperceptibles para la mayoría de los usuarios. El video original sobre el que se creó el bulo corresponde a una entrevista emitida el 18 de marzo de 2025 y que se encuentra disponible en el canal de Youtube del programa.

En el caso de Facebook, el video circula a través del perfil Energía en Movimiento, nombre adoptado el pasado 8 de febrero, y provee enlaces que derivan al sitio web alojado en el dominio energiaefectiva.com, registrado el pasado 27 de enero.. El contenido del portal replica de forma casi exacta al sitio oficial de la plataforma estatal de promoción de inversiones Uruguay XXI.

Además, si bien el perfil presenta una imagen con la etiqueta “Energía Uruguay”, cuenta con una serie de irregularidades, como contenido en idioma portugués y una dirección localizada en Juara, en el estado brasileño de Mato Grosso. Actualmente presenta ocho anuncios activos que derivan al mismo portal apócrifo, pero alojados en distintos dominios como practicaenergia.com.

Al final del sitio se presenta un cuadro de contacto para interesados, en lo que representa una maniobra de phishing, mecanismo mediante el cual los ciberdelincuentes buscan robar datos personales y de medios de pago de las víctimas.

Esta estafa se suma a la de comienzos de enero, cuando desde el Ministerio de Industria debieron emitir un comunicado por la viralización de otra publicidad falsa en la que también se utilizó la imagen de Cardona.

Asimismo, en lo que va del año han sido reiterados los intentos de estafa mediante el uso de la identidad corporativa como de empresas estatales como UTE, bajo el pretexto de ofrecer supuestos “bonos renovables” e invertir en parques eólicos.