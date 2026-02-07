Luego de la divulgación de los archivos relacionados a la investigación en torno al magnate estadounidense Jeffrey Epstein, vinculado a redes de trata de personas, abusos sexuales y lavado de activos que salpican a varias personas del ámbito político y empresarial, surgieron diferentes desinformaciones derivadas de los documentos originales.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos habilitó un sitio web que permite a los usuarios acceder a los documentos mediante un motor de búsqueda. No obstante, medios internacionales han informado de errores en el sistema de censura aplicado por la justicia estadounidense, con la finalidad de proteger datos sensibles e imágenes de las víctimas, por lo que parte de los documentos fueron retirados momentáneamente.

Los documentos, la mayoría compuestos por textos en inglés, comenzaron a circular en redes sociales lo que abrió la puerta a la libre interpretación de los usuarios, muchas veces sin considerar el contexto original. Esto derivó en versiones falsas sobre las actividades de diversas personalidades públicas, como José Mujica, quien fue señalado de haberse reunido con Epstein en 2017, cuando en realidad el mensaje refería a un encuentro entre el expresidente y el filósofo Noam Chomsky en Uruguay.

Una de las versiones que tomó fuerza, y que incluso se coló en varios medios de prensa locales, fue el hecho de que Epstein habría visitado Punta del Este en enero de 2017, con base en un intercambio de correos electrónicos entre el magnate y el exprimer ministro de Israel Ehud Barak. Sin embargo, la supuesta visita de Epstein deriva de una confusión en la interpretación del documento original, ya que en realidad la estadía en Uruguay correspondió a Barak.

La cadena de correos comienza con un mensaje de Barak, fechado el 28 de diciembre de 2016, en el que saluda por el año nuevo y le dice a Epstein de verse en Nueva York luego de la visita que el israelí tenía planeada a Punta del Este.

“Feliz Hanukkah y Año Nuevo. Esa es mi respuesta al discurso de Kerry. Más por teléfono. Esta noche se ordenó una investigación criminal contra BB. Está un poco asustado”, dice Barak en referencia al actual primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, apodado como Bibí. Entonces, Netanyahu comenzó a ser investigado por la policía israelí bajo acusaciones de soborno y fraude.

“Mañana por la noche estaré en Nueva York por unos días. Luego Punta del Este. Y de vuelta a Nueva York. Llamaré a BC cuando me recupere”, cerró el primer mensaje.

Luego Epstein responde que estará en Nueva York el 3 y 4 y luego de nuevo el 9 y 10, a lo que Barak confirma que se verán allí en esas fechas.

Otras menciones a Uruguay

Si bien la versión viral es falsa y no constan otros registros de Epstein en Uruguay, puede resultar apresurado descartar por completo que el magnate haya realizado alguna visita, ya que se trataba de un país que tenía en el radar.

Entre los documentos se encuentra información de destinos turísticos enviado por la agencia de viajes de lujo “As Small World”, en la que aparece la estancia Vik José Ignacio de Maldonado, aunque no figura evidencia de interés por parte de Epstein en visitarla.

Asimismo, en los archivos figuran una serie de pagos realizados en 2006 al empresario y peluquero argentino Roberto Giordano, mediante transferencias bancarias a una cuenta del extinto ABN AMRO Bank que tenía destino final Buenos Aires. Los archivos difundidos hasta el momento no detallan el origen ni el propósito de esos pagos (figuran al menos tres por 500 dólares cada uno), pero las suspicacias circularon en prensa y redes sociales, dado que ese mismo año el argentino fue denunciado por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) por la participación de menores de edad en desfiles de moda.