En medio de la reciente difusión de miles de páginas de los llamados archivos de Jeffrey Epstein, han circulado en redes sociales y plataformas digitales versiones que aseguran que los expresidentes Tabaré Vázquez y José Mujica figuran en esos archivos y se los vinculó de forma implícita en la trama de Jeffrey Epstein. Sin embargo, no existe evidencia en las fuentes primarias disponibles ni en la documentación pública divulgada que respalde esas afirmaciones. Esta difusión se da en el marco del señalamiento de figuras públicas de diferentes países que figurarían en esos documentos.

Los archivos consisten en un conjunto masivo de documentos, imágenes y comunicaciones relacionadas con las investigaciones judiciales y federales llevadas a cabo en Estados Unidos contra Jeffrey Epstein, el financiero y delincuente sexual estadounidense que fue condenado por delitos de tráfico y abuso sexual de menores y que se suicidó en prisión en 2019. Los materiales publicados hasta ahora incluyen millones de documentos, liberados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el marco del proceso judicial del caso y contienen correspondencia, registros de contactos y documentos procesales que mencionan nombres de diversas personalidades. Las autoridades judiciales norteamericanas advirtieron que la liberación de documentos no implica que las denuncias o comentarios allí vertidos hayan sido probadas.

Asimismo, en el archivo han surgido numerosos nombres de figuras públicas, pero esto no implica necesariamente que estén relacionadas con crímenes ni establece relaciones personales con Epstein. Un ejemplo ilustrativo es la difusión de archivos que mencionan al expresidente español José María Aznar, donde se registran recibos de pagos a su nombre, pero sin que eso pruebe que exista una relación cercana con Epstein ni actividad delictiva alguna.

En las últimas horas ha circulado la versión de que Mujica habría estado vinculado al propio Epstein, teoría alimentada por un correo electrónico en el que se lo menciona. Esta idea fue compartida por diversos usuarios de redes sociales, entre ellos el senador nacionalista Sebastián da Silva, que publicó una captura del documento.

Asimismo, esto fue replicado por un supuesto medio de comunicación denominado Gente del medio, que hace pocos días fue protagonista de la divulgación de otra desinformación en la que se atribuyó un video al presidente Yamandú Orsi.

El mensaje proviene de una cadena de correspondencia privada entre el pensador estadounidense Noam Chomsky y su familia. A comienzos de julio de 2017, Chomsky le envió un correo a su hija Diana en el que se mencionan cuestiones financieras de la familia. Al final del mensaje, el historiador señala que los días siguientes estaría en Uruguay para brindar conferencias y “varios eventos con Mujica”, para luego dirigirse a Brasil. En ningún pasaje del correo se menciona a Jeffrey Epstein ni se establece relación alguna entre él y Mujica.

De acuerdo a lo consignado entonces, Chomsky dio una conferencia en el salón Azul de la Intendencia de Montevideo el 17 de julio de ese año, evento organizado por la Fundación Liber Seregni y que contó además con la presencia de Mujica. Asimismo, el filósofo estadounidense participó en una serie de actividades relacionadas con la filmación de un documental sobre la vida del exmandatario.

A la par de esta desinformación también circuló la teoría de que entre los mencionados se encontraría el presidente Tabaré Vázquez, luego de que la cuenta de X @Elinformante_1, usuario que suele divulgar desinformación y mensajes de odio a personalidades de la cultura y la política, afirmara que el expresidente “aparece mencionado por Jeffrey Epstein”, con quien se habría encontrado en 2016.

Sin embargo, en los documentos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y que pueden ser consultados por el público, no surgen resultados que arrojen el nombre de Vázquez. Asimismo, la publicación presenta la imagen de un pago realizado por Epstein al fallecido organizador de desfiles Roberto Giordano, pero no presenta más información que la relacionada con el argentino.

