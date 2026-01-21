Se viralizó, a través de la red social X, un video que pretendía mostrar al presidente de la República, Yamandú Orsi, bailando música de cuarteto arriba de un escenario, lo que motivó reacciones entre usuarios de redes sociales. Sin embargo, la publicación fue realizada por una cuenta parodia, @Ultrafrezeer8, que se atribuyó la identidad del senador del Partido Nacional Sebastián da Silva.

La cuenta, que explicita en su perfil su carácter de parodia, suele difundir contenido humorístico, pero en este caso provocó que varios usuarios de redes sociales creyeran en la supuesta veracidad del video. El propio Da Silva, cuyo usuario real es @camboue, replicó el video cuestionando a “un frenteamplista burlándose de su presidente en una fake news”.

Luego de haber superado 90.000 visualizaciones, el posteo original fue eliminado por la plataforma tras la suspensión de la cuenta. Si bien entre algunos usuarios se dio por entendida la falsedad del video, las imágenes fueron tomadas por otras cuentas, que las replicaron como reales y amplificaron su viralización. Ese fue el caso de las cuentas de “Gente del Medio”, un supuesto portal de noticias que, además, agregó en su descripción la leyenda: “No es IA, es todo Orsi”.

En Instagram, el video superó las 110.000 visualizaciones en menos de 24 horas, mientras que en Facebook se sumaron otras 50.000. Asimismo, el material acumuló otras 75.000 visualizaciones en un posteo realizado por el usuario de X @ElInformante_1, una cuenta que usualmente difunde desinformación en redes sociales y que ha realizado publicaciones agraviantes contra diversas personas públicas de los ámbitos de la cultura y la política.

Esta cuenta señaló en un mensaje que Orsi en “los primeros días de enero se fue de vacaciones a Miami”, aunque el presidente vacacionó con su familia en Brasil, de acuerdo a lo informado por El Observador a comienzos de este mes. Además, agregó que “mientras subía las tarifas, aumentaba el boleto y se producían asesinatos, Orsi se dedicaba a hacer estas guarangadas en una noche de festichola”.

En el pasado, Orsi ha sabido hacer apariciones públicas bailando, ya que en su juventud se dedicaba a la danza folklórica. En 2022 pasó por el programa La peluquería de don Mateo, donde realizó una muestra de baile. Esto mismo se reiteró en febrero de 2024, durante un evento de despedida tras su renuncia a la Intendencia de Canelones, previo al inicio de la campaña electoral, donde bailó con el Ballet Folklórico de Canelones, cuerpo que integró entre los 14 y 25 años de edad.