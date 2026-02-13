La multinacional petroquímica alemana BASF anunció esta semana que reducirá de manera gradual sus operaciones en Uruguay, lo que podría afectar a entre el 30% y 40% de los 1.200 empleados que trabajan en sus oficinas de Montevideo, uno de los tres hubs logísticos a nivel mundial que cuenta la empresa.

Entre las versiones de las primeras horas del lunes, luego de conocida la medida, comenzó a circular que el motivo de la decisión fueron los “altos costos operativos” del país y los problemas de competitividad, impulsados por el bajo nivel del dólar. Esto fue secundado por el presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, Amilcar Perea, que en entrevista con Subrayado señaló que uno de los motivos de la decisión era la brecha cambiaria que está “afectando fuertemente la competitividad”. Además consideró que esa situación “no es puntual de la empresa”, sino “general de la estructura de costos del país”.

Aunque se desconocen los motivos en detalle, la corporación se encuentra desde hace al menos dos años desarrollando una reestructura global de sus operaciones que busca reorientar sus recursos al mercado asiático, con apertura de mega complejos industriales en China y la instalación de oficinas logísticas en India, que absorberán paulatinamente la operativa de los tres hubs existentes. Además del centro en Montevideo, BASF cuenta con oficinas centrales en Berlín, su casa matriz, y Kuala Lumpur.

De hecho, a la par del anuncio para Uruguay, en Alemania se comunicó la reducción de operaciones de su centro en Berlín, que actualmente cuenta con unos 2.800 empleados. De acuerdo al medio alemán Taggespiegel, la empresa informó en un comunicado que “la iniciativa es parte de una transformación integral destinada a mejorar la cartera de servicios, avanzar aún más en la estandarización y la automatización, y utilizar cada vez más ubicaciones rentables”. Al igual que sus dependencias en Montevideo, los procesos realizados en Alemania se trasladarán al nuevo centro global planeado en la India.

Esto incluso derivó en la intervención del alcalde la ciudad Kai Wegner, quien manifestó su preocupación y afirmó que “durante décadas, Berlín ha demostrado ser una ubicación comercial confiable, amigable con la innovación y estable para BASF”.

Asimismo, el Sindicato de Minería, Energía y Química (IG BCE) alemán anunció medidas de protesta en contra del anuncio. “Con este golpe de política de empleo, BASF está poniendo fin a un proyecto de negociación colectiva, con el que hemos creado miles de buenos empleos en la capital federal”, dijo el presidente de IG BCE, Michael Vlassiliadis, de acuerdo a un artículo publicado en el sitio web del sindicato. La gremial ya había estado en conflicto con la empresa, luego de que en 2024 despidiera al menos 500 empleados en tres plantas químicas de Alemania.

Estos recortes se suman a los 600 puestos eliminados en octubre de 2025 en las plantas industriales de BASF en Amberes, Bélgica, cuyo plan de desvinculaciones se extenderá hasta 2028, siguiendo un cronograma similar al previsto para Uruguay.

Beneficios fiscales en Uruguay versus salarios de India

Empresas como BASF, que emplean a una gran cantidad de mano de obra, pueden acogerse a diversos mecanismos de exoneración fiscal, como la habilitada por la Ley N° 16.906 de Promoción de Inversiones.

En este caso, BASF Services Americas S.R.L., como está registrada en Uruguay, percibe por parte de Estado una exoneración del 90% del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), cuya tasa se ubica en el 25% de las ganancias netas. Este beneficio fue aplicado durante diez años a partir del ejercicio de 2015, año de inicio de operaciones en Uruguay, y prorrogado por cinco años más de acuerdo a una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas de abril de 2025. Asimismo, también está exenta del pago del Impuesto al Patrimonio, equivalente a una tasa de 1,5% anual del patrimonio fiscal gravado.

Sin embargo, estos beneficios no alcanzan para compensar el costo operativo destinado a salarios, que es infinitamente inferior en los países asiáticos. De acuerdo a la web de empleo Glasdoor, mientras que en Uruguay BASF ofrece a un ingeniero químico un salario cercano a los 95.000 pesos mensuales (unos 2.400 dólares), en India esa remuneración ronda apenas los 1.000 dólares al mes. Del mismo modo, un analista senior en Uruguay percibe alrededor de 120.000 pesos mensuales (aproximadamente 3.000 dólares), mientras que en India un profesional con un puesto equivalente no supera los 1.800 dólares mensuales.

De hecho, la empresa anunció a finales de enero mediante un comunicado de prensa la próxima apertura de un “Hub Digital” en Hyderabad con lo que buscan la “prestación de servicios digitales en términos competitivos” y “reducir significativamente su fuerza laboral global para 2030”.

Por otra parte, el 11 de febrero emitió otro comunicado en el que explica la reestructura que afecta a la operativa en Montevideo. “Para satisfacer mejor las necesidades cambiantes de los negocios de BASF y mejorar significativamente la eficiencia de costos, Global Business Services tiene la intención de agrupar los servicios de finanzas y recursos humanos en un nuevo centro global en la India”, explica el texto.

Asimismo, señala que los centros de Berlín, Montevideo y Kuala Lumpur “continuarán prestando servicios donde se agruparán a nivel regional” y si bien no se habla de despidos aclara que en el proceso se “garantizará la participación de los respectivos representantes de los empleados de acuerdo con las leyes y reglamentos locales”. De momento la empresa no se ha reunido con las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y resta definir quién representará a los trabajadores en una posible negociación tripartita.