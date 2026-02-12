Se canceló la reunión que se iba a desarrollar este viernes entre autoridades del Ministerio de Trabajo y la empresa alemana BASF; fue de mutuo acuerdo entre las partes, según confirmó este jueves a la diaria la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios.

El motivo es que la empresa argumentó, una vez que emitió el comunicado, que por el momento no están previstos más movimientos. La suspensión del encuentro también se debe a que está previsto que lleguen desde Alemania representantes de BASF para explicar los planes de la empresa. Esto será en marzo, con fecha a definir.

Barrios comentó que se mantiene la comunicación con la compañía internacional, pero que las decisiones no son tomadas en Uruguay, sino en el país de origen de la empresa.

Destacó también que la empresa actualmente entiende que, como la reestructura es un proceso paulatino, más allá del anuncio realizado a los trabajadores, no hay “más por decir hoy”, considerando lo ya anunciado este miércoles.

En referencia a los despidos, la jerarca señaló que al día de hoy “no hay certezas” en cuanto a qué cantidad de personas podrían ser despedidas, ni cuándo, ni si serían cesadas todas juntas o en tandas.

La empresa confirmó al Ministerio de Trabajo que “no se va del país” y que la decisión, al ser global, incluye también la situación de Alemania y Malasia. Acerca de Uruguay, el área de contabilidad podría ser “la más afectada” en cuanto a los despidos, pero esto, según Barrios, es “una hipótesis”. “Tampoco hay una cifra definida de a cuántos trabajadores afectaría la decisión de la empresa”, afirmó.

“Cuando se concrete la reunión en marzo con los alemanes, habrá más información”, precisó la directora, y agregó que la decisión de la empresa llevará meses de ejecución, en un tiempo que hoy no se puede precisar.

Sobre BASF, dijo también que “la empresa sigue estudiando el contexto del país, y lo regional e internacional”. Al respecto, resaltó que por tal motivo aún no hay decisiones ni acciones que ya estén en ejecución.