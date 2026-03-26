En las últimas horas, comenzó a circular una publicación que remite a un caso sucedido hace una década e involucra al entonces ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, al sostener que el fallecido fue “dueño de al menos un prostíbulo”. “En julio de 2016 saltó que Astori era dueño de al menos un prostíbulo que regenteaba a través de una testaferro, Laura Remersaro. En el prostíbulo del cacique frenteamplista había varias prostitutas menores de edad”, afirma la publicación del usuario @Elinformante_1, que superó las 40 mil visualizaciones en menos de 48 horas.

Sin embargo, la información es presentada fuera de contexto y corresponde, en realidad, a la destitución de Laura Remersaro, exdirectora de la Contaduría General de la Nación. De hecho, el propio posteo presenta un video correspondiente a la transmisión vía streaming del programa radial En Perspectiva, en el que la periodista Romina Andrioli relata el caso, luego de anunciarse la medida tomada en ese momento por Astori.

Remersaro se desempeñó como titular de la Contaduría General de la Nación (CGN) entre 2010 y 2016, y su remoción se dio luego de que Subrayado emitiera un informe respecto a la operativa de un prostíbulo clandestino que funcionaba en un apartamento de su propiedad. En la vivienda, que era subarrendada por una persona cercana a Remersaro, también vivían dos menores hijos de la trabajadora sexual, lo que derivó en la intervención del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. De acuerdo a esa información, la jerarca había alertado a finales de 2015 de la situación irregular por parte de los vecinos, pero no se brindó solución.

En ese contexto, la comisión del edificio dispuso la instalación de cámaras de seguridad que registraron las imágenes emitidas al aire, en las que se observa el ingreso de clientes al recinto. Posteriormente, Astori ordenó la destitución de Remersaro tras conocerse la información. No obstante, el exministro nunca fue vinculado al caso durante la investigación policial, por lo que no guarda relación alguna con el prostíbulo, como afirma el posteo viral. Por tal motivo, allegados a la familia comentaron a la diaria la posibilidad de radicar la denuncia está en “vías de resolverse”.

La cuenta que originó el bulo difunde habitualmente desinformación y ataques contra personalidades públicas, y es señalada de ser manejada por Fabrizio Bacigalupo, un abogado que ya fue procesado por la Justicia por los delitos de difamación e incitación al odio en dos ocasiones, la segunda de ellas con prisión.

Difamación a periodista de TV Ciudad

Esta versión apócrifa fue desmentida en primera instancia por el periodista de TV Ciudad Diego Martini, quien señaló a través de un mensaje en X que la viralización corresponde a “otra noticia falsa de Fabrizio Bacigalupo” y que el posteo será “denunciado por difamación”.

La advertencia motivó una oleada de posteos de @Elinformante_1, en los que se acusa a Martini de haber sido “denunciado en un Juzgado de Familia Especializada a fines de enero por agresión mediática contra una niña indefensa que padece capacidades diferentes”.

Esta desinformación reitera un ataque realizado a comienzos de febrero y corresponde a una acusación falsa. Aunque la denuncia fue efectivamente presentada, el planteo reproduce una maniobra de difamación que ya se había utilizado anteriormente contra el edil Juan Ceretta y que en los dos casos fue desestimada por la Justicia.

El reclamo contra Martini fue presentado el 30 de enero por Bacigalupo, pero fue desestimada ese mismo día por la jueza actuante, quien concluyó que “los hechos denunciados no configuran una situación de violencia contemplada en la Ley N° 19.580, según lo expuesto en la denuncia, ni tampoco se evidencia una situación de vulnerabilidad de la hija del denunciante”.

Asimismo, el propio Bacigalupo fue denunciado en reiteradas ocasiones por violencia de género por su expareja, madre de la niña. Por este motivo, la Justicia ordenó medidas cautelares que incluyeron la prohibición de comunicación y acercamiento, así como la suspensión del régimen de visitas.