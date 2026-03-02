Las repercusiones del caso Cardama acapararon la atención de los medios en las últimas semanas luego de una serie de denuncias por posibles irregularidades en el proceso licitatorio. Esto derivó en que el Senado aprobara la creación de una comisión investigadora a finales de enero, así como la derogación del contrato por parte del Poder Ejecutivo, medida que fue anunciada por el presidente de la República, Yamandú Orsi, el 13 de febrero.

En este contexto, el senador Andrés Ojeda, durante una conferencia de prensa realizada luego de una reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, señaló que el tema central fue la situación “crítica e inaceptable en materia de seguridad pública”. Asimismo, afirmó que, en ese momento, se había alcanzado la “friolera de 22 asesinatos” en lo que iba de febrero y consideró que “no puede ser que temas como el de Cardama tapen o escondan la epidemia de asesinatos que tenemos hoy”.

Esta misma idea fue replicada en diversas entrevistas que brindó el senador la semana pasada, en las que incluso se refirió a un “aumento” de los asesinatos. Los señalamientos sucedieron luego de que el Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA), dirigida por su correligionario Diego Sanjurjo, presentara los datos de delitos al cierre de 2025 que marcaron una leve reducción de 3,4% en los homicidios. De acuerdo con los números finales, el año pasado en Uruguay se cometieron 369 homicidios, unos 13 menos que el anterior. Esto incluso fue contrastado con los números relevados por la Fiscalía General de la Nación, que presenta cifras superiores a las de Interior, con 386 “víctimas fallecidas en denuncias con título de homicidio consumado”, pero que también marca una reducción respecto de 2024, año en que se cometieron 399 homicidios.

Si bien aún desde Interior no han divulgado los resultados de los dos primeros meses del año, los datos preliminares indican que enero cerró con 31 homicidios. De acuerdo con los indicadores de AECA, enero de 2025 cerró con 36 asesinatos, por lo que se habría producido un leve descenso respecto del mismo período del año anterior. Por otra parte, febrero finalizó con 25 asesinatos, lo que significaría una mejoría respecto del mismo mes de 2025, cuando se cometieron 32 homicidios.

La “epidemia” de homicidios

Ojeda reiteró una frase que realizó el propio ministro del Interior, Carlos Negro, cuando en octubre de 2025, luego de la presentación de datos estadísticos de las cifras de delitos correspondientes al primer semestre de ese año, afirmó que Uruguay sufría de “tasas epidémicas” de homicidios.

En aquel entonces, el país presentaba una tasa de homicidios de 10,7 cada 100.000 habitantes (100 mil/hab), según los datos al cierre de 2024. Asimismo, 2025 finalizó con una tasa de 10,3 homicidios cada 100 mil/hab, lejos del peor guarismo de la serie alcanzado en 2018, cuando la tasa se ubicó en 12 cada 100 mil/hab.

Otro de los aspectos señalados por Ojeda versó sobre los homicidios cometidos específicamente contra menores, y recordó una frase emitida por Orsi durante el debate electoral de noviembre de 2024, cuando el entonces candidato señaló que “no podemos naturalizar los homicidios de niños”.

De acuerdo con el informe preliminar de AECA para 2025, la tasa de homicidios contra niños, niñas y adolescentes se redujo de 2,9 a 2,5 cada 100 mil/hab en el último año, período en que se cometieron 19 asesinatos en esta franja etaria, lo que representa 5,15% del total de los asesinatos.