Es falso que un informe de Citibank ubicó a Uruguay “último en la tabla” y que tiene la menor estabilidad política de la región

El informe analiza la capacidad de los gobiernos de la región para impulsar reformas económicas y no sitúa a Uruguay como el país peor posicionado.

Un posteo publicado por la cuenta de X de La Derecha Diario Uruguay afirma que “un informe del Citibank alertó por la baja estabilidad política de Uruguay” y que el país quedó “último en la tabla”, una situación que, según señala, ocurriría “por primera vez en la historia del banco”. Sin embargo, esa conclusión no aparece en el informe citado ni en las publicaciones periodísticas que dieron cuenta de su contenido.

El estudio, elaborado por el equipo de análisis para América Latina de Citibank, examina las perspectivas económicas y políticas de la región a partir de los cambios de gobierno registrados en los últimos años. Su principal conclusión es que el giro político observado en varios países latinoamericanos no necesariamente facilitará la aprobación de reformas económicas, debido a la fragmentación de los sistemas políticos y a la ausencia de mayorías legislativas en varios gobiernos. Esa fue la interpretación difundida por la revista especializada en economía Bloomberg Línea, que entrevistó al economista jefe para América Latina de Citi, Ernesto Revilla.

En ese contexto, el informe clasifica a los países según las condiciones que enfrentan para impulsar reformas, pero no construye un ranking de estabilidad política, ni ubica a Uruguay en el último lugar. Tampoco sostiene que el país experimente un deterioro institucional inédito o que atraviese la menor estabilidad política de su historia reciente.

Los medios que publicaron notas a partir del informe, como El País y Ámbito muestran, de hecho, una conclusión diferente a la que difunde la publicación viral. Ámbito informó que Citibank coloca a Uruguay fuera de la denominada “zona difícil”, integrada por los países donde existen mayores obstáculos para implementar reformas, en la que además se encuentran Colombia, Brasil y Panamá. Según ese medio, el principal desafío identificado para Uruguay no está relacionado con la estabilidad política, sino con problemas estructurales como los elevados costos internos y la pérdida de competitividad.

En el mismo sentido, El País señaló que Citibank ubica a Uruguay entre los países relativamente mejor posicionados del escenario regional, aunque advierte que, al igual que ocurre en otras democracias latinoamericanas, la fragmentación política puede limitar el alcance de algunas reformas. Ninguna de las publicaciones menciona un supuesto último puesto ni una caída histórica de la estabilidad política del país.

Otros estudios

La afirmación viral tampoco encuentra respaldo en los principales indicadores internacionales sobre calidad institucional. Uruguay continúa ubicándose entre los países con mejores desempeños de América Latina en mediciones sobre democracia, Estado de derecho y libertades civiles.

Freedom House, en su reporte de 2026, otorgó a Uruguay un puntaje de 97 puntos sobre 100, lo que le valió integrar la categoría de “libre”, en la que solamente se encuentran un 45% de los países. En lo que respecta a derechos políticos, nuestro país obtuvo el puntaje máximo, mientras que en libertades civiles recibió una nota de 57 sobre 60.

Por su parte, los indicadores de gobernanza a nivel global publicados por el Banco Mundial, señalan niveles altos en dimensiones como estado de derecho, estabilidad política, eficacia gubernamental y control de la corrupción, con mejoras respecto a años anteriores.