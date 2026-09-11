LatamChequea pide a Meta que no reemplace la verificación independiente por Notas de la Comunidad

La red, que reúne a 47 verificadores de la región, advierte que las notas de la comunidad no alcanzan en contextos de alta desinformación y pide que complementen la verificación independiente sin sustituirla.

La red, que reúne a 47 verificadores de la región, advierte que las Notas de la Comunidad no alcanzan en contextos de alta desinformación y pide que complementen la verificación independiente, sin sustituirla.

Meta anunció que comenzará una fase de prueba del sistema de “notas de la comunidad” en América Latina en español y que podría reemplazar gradualmente el programa de verificación independiente, del que actualmente participan 14 organizaciones en la región.

El programa de verificadores independientes fue lanzado por Meta en 2016 para combatir la desinformación en sus redes sociales. Como parte de esta iniciativa, las organizaciones certificadas por la Red Internacional de Verificadores de Datos (IFCN, por sus siglas en inglés) analizan los posteos potencialmente falsos o engañosos y los califican de acuerdo con la evidencia disponible. La plataforma decide luego qué medidas aplicar a los contenidos. Las acciones, según sus políticas, pueden incluir reducir la visibilidad del contenido, añadir contexto a las publicaciones y avisar a quienes lo compartieron que hay nueva información disponible. De acuerdo con la compañía, la calificación no implica que se elimine el contenido ni que deje de estar accesible.

En enero de 2025, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, anunció el fin de este programa en Estados Unidos, donde fue reemplazado por el sistema de notas de la comunidad, inspirado por el sistema de la red social X. Ambos sistemas se basan en contribuciones voluntarias de usuarios que agregan contexto a las publicaciones. Las notas se publican solo si alcanzan consenso entre usuarios que habitualmente difieren en sus evaluaciones.

La evidencia disponible muestra los límites de este sistema, que también fueron señalados por el propio Consejo Asesor de Meta en una opinión que emitió en marzo de 2026 a pedido de la compañía. En sus advertencias, el Consejo Asesor de Meta apuntó a la demora que suele darse en la publicación de las notas, el número reducido de notas que efectivamente se publican y su dependencia de la confiabilidad del ecosistema informativo más amplio. También ratificó el rol clave de los verificadores independientes, señalando que “se encuentran entre las fuentes más citadas como contexto de apoyo, lo que evidencia la dependencia de las notas de la comunidad del trabajo de los verificadores”. Y agregó: “Reducir el apoyo a los verificadores de datos probablemente afectará a las notas de la comunidad, ya que los colaboradores contarán con menos fuentes confiables para citar”.

La evidencia sobre el funcionamiento del sistema de notas de la comunidad proviene principalmente de la red social X, que ofrece datos para realizar análisis independientes. Meta, en cambio, no ha presentado evidencia de la efectividad del sistema en Estados Unidos, aunque en su anuncio menciona cifras generales de la cantidad de notas y su alcance sin detallar.

LatamChequea le da la bienvenida a nuevas herramientas que permitan contrarrestar la desinformación. Las notas de la comunidad, que se probarán en los países hispanohablantes de la región, podrían ser un aporte valioso si se implementan como un complemento de la verificación independiente, amplían el alcance del trabajo de los chequeadores y aprovechan el conocimiento colectivo. La preocupación radica en la posibilidad que plantea la plataforma de que la verificación independiente sea reemplazada por este sistema.

Si se reduce el apoyo a las organizaciones que verifican la información, ¿con qué fuentes confiables contarán quienes escriben las notas de la comunidad? Reemplazar la verificación independiente debilitará las fuentes de las que se nutre el propio sistema.

En un momento crítico, en el que los problemas que genera la desinformación en la región se han visto agravados por el auge de contenidos generados y manipulados con inteligencia artificial, reducir las herramientas para contrarrestar la desinformación resulta especialmente preocupante.

LatamChequea es la red de chequeadores latinoamericanos integrada por 47 organizaciones.