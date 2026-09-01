Una red de cuentas extranjeras difundió una falsa ola migratoria en Brasil y la vinculó con el gobierno de Lula

Una investigación de la agencia brasileña Lupa reconstruyó cómo una publicación de La Derecha Diario convirtió la asistencia a 50 ciudadanos marroquíes en Florianópolis en una supuesta ola migratoria.

Una supuesta ola de inmigrantes marroquíes en el estado brasileño de Santa Catarina comenzó a circular en redes sociales durante los últimos días de agosto acompañada de acusaciones contra el presidente Lula da Silva. Las publicaciones aseguraban que el gobierno brasileño había impulsado la llegada de ciudadanos de Marruecos y advertían incluso sobre sus posibles consecuencias para Argentina.

Sin embargo, no existen evidencias de una llegada masiva de inmigrantes marroquíes a Santa Catarina ni de que el gobierno de Lula haya promovido esos traslados. La narrativa surgió a partir de un hecho real que fue presentado fuera de contexto, a partir de la noticia de que una organización católica asistió a 50 ciudadanos marroquíes en Florianópolis durante un período de aproximadamente tres meses.

La investigación realizada por la agencia brasileña Lupa, y difundida en español por _Chequeado_, reconstruyó el recorrido de la desinformación y detectó que las primeras publicaciones aparecieron en sitios y cuentas argentinas. El relevamiento realizado por Lupa registró entre el 21 y el 27 de agosto unas 13.400 menciones sobre la supuesta ola migratoria. Del total, cerca de 11.000 estaban en español y unas 2.000 en portugués, con publicaciones originadas principalmente en Argentina, Brasil y Estados Unidos.

Un dato verdadero convertido en una supuesta crisis migratoria

El origen de la narrativa puede rastrearse hasta una nota publicada el 19 de agosto por Globo de Santa Catarina. El medio informó que la organización católica Missão Scalabrini había asistido a 50 inmigrantes marroquíes en Florianópolis durante los tres meses anteriores.

La información, no obstante, no hablaba de una llegada masiva de ciudadanos marroquíes ni establecía una relación entre esas personas y una política migratoria del gobierno de Lula. Tampoco señalaba que los municipios de Santa Catarina estuvieran enfrentando una crisis en sus servicios públicos a raíz de ese fenómeno.

El 25 de agosto, el portal La Derecha Diario publicó una nota titulada “Brasil: se disparó la llegada de inmigrantes marroquíes en Santa Catarina”. En el artículo, el dato sobre los 50 ciudadanos asistidos fue presentado como evidencia de un fenómeno migratorio de mayor escala, que sería consecuencia de una supuesta política de acogida impulsada por Lula.

La publicación también sostuvo que los municipios brasileños estaban enfrentando una creciente demanda de servicios públicos. Hasta el 27 de agosto, una de esas publicaciones acumulaba 2.700 compartidos y cerca de 550 comentarios.

Una de las fotografías más utilizadas muestra una multitud junto al mar y un barco en el fondo. Una búsqueda inversa realizada por Lupa determinó que la imagen fue tomada en Ceuta, enclave español situado en el norte de África, y ya había sido publicada previamente por distintos medios de comunicación.

Otra imagen utilizada en las publicaciones de cuentas argentinas también correspondía a Ceuta y había circulado previamente en medios españoles. En el caso de InformatePy, se utilizó una fotografía de varias personas a bordo de una embarcación que circulaba en internet desde julio de 2026.

La publicación en portugués que posteriormente reprodujo otra de estas imágenes también resultó falsa: la fotografía había sido publicada por The Times of Israel en septiembre de 2015, más de una década antes de la supuesta llegada de inmigrantes a Santa Catarina.

Lupa tampoco encontró respaldo oficial para la supuesta ola migratoria. La investigación señala que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, la Alcaldía de Florianópolis y la Embajada de Marruecos en Brasil no difundieron información que respaldara la versión. Tampoco encontró cobertura en la prensa brasileña que relacionara la asistencia a los 50 marroquíes con una política migratoria específica del gobierno de Lula da Silva.

La versión se amplificó en redes de cuentas argentinas

Después de la publicación inicial, la narrativa fue retomada por otras cuentas del ecosistema libertario argentino. Entre ellas estuvo el influencer Christopher Marchesini, conocido como “Mate con Mote”, que difundió un video en el que afirmaba que Lula impulsaba la inmigración desde Marruecos hacia Brasil y que la situación ponía en riesgo la frontera argentina.

El contenido tuvo una circulación significativa, y hasta la mañana del 27 de agosto acumulaba 14.500 “me gusta”, 3.582 comentarios y 1.712 compartidos en Instagram. No obstante, el contenido fue eliminado por su autor una vez conocida la información divulgada por Lupa.

También participaron en la difusión las cuentas Melena Noticias, Melena, Milagros y Argentina Libre 2023, que publicaron que Santa Catarina registraba un supuesto incremento “acelerado e inédito” de inmigrantes provenientes de Marruecos. En X, la cuenta InformatePy presentó la situación como una “alerta en las fronteras”. Esa publicación llegó a unas 375.000 visualizaciones y 3.000 compartidos hasta el 27 de agosto.

La campaña se puso en marcha cinco días después de la detención del fundador y socio de La Derecha Diario Fernando Cerimedo. El consultor fue arrestado el 18 de agosto y el 20 la Fiscalía informó que había encontrado una “mini granja de bots” en una de sus propiedades. Las investigaciones policiales en curso especulan sobre los diversos vínculos del asesor, entre los que encontraban el expresidente y opositor a Lula Jair Bolsonaro, el presidente argentino, Javier Milei, y el mandatario boliviano, Rodrigo Paz.