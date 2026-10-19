“Amar nuestro mar”: artistas uruguayos crearon una canción en la que piden proteger uno de nuestros principales ecosistemas

En la tardecita del jueves, un coro de voces pidió en el corazón del Palacio Legislativo, el Salón de los Pasos Perdidos, “amar nuestro mar”. Ese día fue la presentación de una canción homónima, compuesta por Pino Arocena e interpretada por más de diez músicos uruguayos. Jorge Drexler, Alejandro Balbis, Malena Muyala, Fata Delgado, Lucía Ferreira, Alfonsina y Martín Ibarburu son tan solo algunos de los artistas que formaron parte de la obra. Fue impulsada por A favor del Mar, una organización que tiene como pilares “acercar información” sobre el océano uruguayo, su “biodiversidad, las actividades que se desarrollen en él y las decisiones que pueden afectar su presente y su futuro”, además de “promover una conversación basada en información, la ciencia, el arte, la transparencia y la participación”. Para la invitación, contempló “la diversidad de géneros, estilos musicales, edades” de los participantes, porque “cuanto más diversa, mejor representada nuestra naturaleza”. En la instancia estuvieron presentes legisladores del Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, exdirectores de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos y el ex subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla.

Pino Arocena cuenta a la diaria que fue desafiante escribir la canción. Con el tiempo, tras indagar más en el tema, detectó que nuestro mar “tiene algo muy especial”: allí confluyen varias corrientes oceánicas. El artista describe esta situación como “poética” y, por esta razón, eligió representar el ecosistema como “un lugar de encuentro”. Por otro lado, Lucía Ferreira se enteró de las exploraciones sísmicas a través de una charla que convocó Inés Pereyra, periodista, gestora de proyectos marinos y culturales y una de las principales integrantes de la organización que promovió la canción. Ella quedó contenta con el resultado porque permite “una mirada profunda, que integra en un montón de aspectos”. “No es un posicionamiento en contra de, sino a favor del mar”, resalta. La artista, tras ser consultada por los desafíos de expresarse en este tipo de temáticas, respondió que “cuando la decisión es tomada desde el corazón, no hay error”. “Estoy acostumbrada a expresar lo que siento y aprovechar la visibilidad para poder aportar valor desde la música y los mensajes que una puede dar”, manifiesta.

Inés Pereyra fue la encargada de abrir el encuentro del jueves en el Palacio Legislativo. Ella habló sobre la biodiversidad de nuestro mar e hizo una descripción de las especies que lo habitan. En paralelo, el dibujante, músico y artista visual Luis Tunda Prada presentó parte de su obra Duna, donde utiliza arena sobre una mesa transparente y, con una cámara cenital, proyecta las figuras que va creando en el momento. Malena Muyala también estuvo en la instancia; antes de cantar el estribillo de la obra, expresó: “Cuidar nuestro océano, nuestro mar, debería ser algo obvio. Sin embargo, no lo es. Cuidar nuestro océano, básicamente, es cuidarnos. Es algo que no es indivisible, como no es indivisible tampoco la tarea que tiene históricamente la música. Creo que por esto encontramos este canal para poder expresarlo. Pensaba en un pedacito de una canción que tengo que dice: ‘la causa de tu llanto quiere que sea la mía’. Creo que el mar nos está diciendo eso. Cuando el mar llora, cuando la naturaleza llora, cuando la humanidad llora, tenemos que hacer lo nuestro. Me parece que este lugar es absolutamente ideal para que quede resonando esta canción”.

Letra Tanta más agua que suelo/ Y es a veces olvidada/ Nuestro mejor as de espadas/ Carga sus propios anhelos/ Glaciares traen su hielo/ El norte trae su calor/ Atlántico espectador/ Recibe tantas corrientes/ Y con el Plata de frente/ Se conectan por error. Y el río se hace mar/ Y el mar vuelve a nacer/ La lengua tropical/ Viene a saciar su sed/ Malvinas en Malvín/ Bahía en Solymar/ Todo va a confluir/ El dulce va a ser sal. El aire que nos da vida/ Proviene de esas mareas/ No existe ser que posea/ Riqueza ni parecida/ Que sana tantas heridas/ Y, por eso del azar,/ De tantas especies hogar/ De antes que empiece la historia/ Y a veces en su memoria/ Todo se vuelve a juntar. Y el río se hace mar/ Y el mar vuelve a nacer/ La lengua tropical/ Viene a saciar su sed/ Malvinas en Malvín/ Bahía en Solymar/ Todo va a confluir/ El dulce va a ser sal/ El río va a ser mar. Amar nuestro mar.

.