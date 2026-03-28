Este viernes, el equipo de investigación del proyecto Uruguay Sub200 emitió un comunicado que busca aclarar que “la información técnica generada por el Buque Falkor (too) es de carácter público”. En la misiva, los científicos y científicas señalan que existe una “campaña de desinformación que busca desprestigiar la trayectoria de las instituciones científicas de nuestro país” y afirman que es “rotundamente falso” que la información científica generada a bordo “esté, o pueda llegar a estar, bajo control privado o haya sido comprometida a empresas petroleras”. El texto fue publicado unas semanas después de que un convenio entre la Universidad de la República y Ancap para relevar la zona donde empresas petroleras pretenden hacer un exploratorio haya generado repercusiones.

“Como se establece en la solicitud de permiso otorgado por la Comisión Interministerial de Investigación Científica, y por ética académica, la totalidad de los datos oceanográficos, batimétricos y meteorológicos, así como los videos obtenidos durante la campaña, además de los dos primeros inventarios de muestras procesados por el equipo científico, son de acceso abierto. Cualquier ciudadano puede acceder a ellos en repositorios globales de forma gratuita”, subrayan.

Asimismo, enfatizan que “se irá disponibilizando más información a medida que avance el procesamiento del material”. “Nuestra investigación se basó en la transparencia absoluta. Durante las campañas se realizaron transmisiones en tiempo real de las inmersiones del ROV SuBastian, permitiendo que cientos de miles de personas observaran el fondo marino uruguayo al mismo tiempo que los científicos. Una de nuestras metas fue, y sigue siendo, democratizar la información para que la participación ciudadana sea informada y no basada en relatos”, apuntan los investigadores e investigadoras.

Por otro lado, el equipo valora “la preocupación de organizaciones sociales por el estado de nuestros océanos” y señala que comparte “profundamente esa inquietud”. “El grupo científico inter y multidisciplinario involucrado lleva más de tres décadas trabajando en la puesta en valor y conservación de la biodiversidad marina. Además de la generación de conocimiento fundamental sobre nuestro mar, se ha buscado activamente dotar al Estado uruguayo de herramientas científicas necesarias para proteger sus ecosistemas. Sin estos datos, cualquier decisión sobre el mar se tomaría a ciegas. La ciencia pública es uno de los principales escudos reales que tiene nuestro mar frente a las crecientes amenazas a su integridad ecológica”, manifiesta. Por último, el grupo de científicos repudia “las acusaciones y calificativos injuriosos vertidos hacia profesionales que han dedicado su vida a la protección del patrimonio natural de Uruguay” y suma que la “campaña de desinformación” erosiona “la confianza en las instituciones de investigación y en la ciencia nacional, pilares fundamentales de nuestra democracia”.