El Colectivo de Guichón por los Bienes Naturales emitió un comunicado en el que relató que presentó una denuncia el 3 de febrero ante la Dirección Nacional de Aguas tras constatar un episodio de mortandad de “diversidad de peces” en el arroyo Ñacurutú, ubicado en Paysandú, que estaba con su cauce interrumpido. En el sitio observaron “una bomba de extracción directa operando durante el día y la noche, aun con el arroyo cortado”. La entidad del Ministerio de Ambiente, a través de un informe que compartió con los vecinos, manifestó que hizo una inspección técnica en el sitio el 25 de febrero “con el objetivo de evaluar el estado del curso de agua ante la situación de déficit hídrico y la extracción de agua realizada por la toma directa registrada”. Indicó que la toma pertenece a la empresa Paso del Cerro SA, y agregó que “tiene derechos vigentes para la extracción de unos 50 l/s durante 20 horas/día”.

Situación del cauce del arroyo Ñacurutú constatado el 3 de febrero. Foto: Colectivo de Guichón por los Bienes Naturales

La Dirección Nacional de Aguas subrayó que inspeccionó “el curso en tres puntos, avanzando en el sentido de la corriente, desde aguas arriba hasta aguas abajo”. “El primero es el lugar de extracción por toma directa con derecho de uso vigente a nombre de Paso del Cerro SA. Allí se observa un buen tirante de agua. El equipo de bombeo se encuentra instalado pero apagado. En el siguiente punto de observación, hacia aguas debajo de la toma, el arroyo presenta un nivel de agua normal. En el tercer punto, en el denominado al momento de la inspección ‘paso del Ñacurutú’, no se observa falta de caudal, peces muertos ni agua en descomposición. Se llama al denunciante y dijo que no se encontraba en la ciudad de Paysandú”, detalla el informe. Enseguida, recomienda “el archivo de estas actuaciones sin más trámite ya que debido a las precipitaciones el curso volvió a la normalidad”.

Tras recibir las actuaciones, el Colectivo de Guichón por los Bienes Naturales hizo pública su postura. “La inspección por parte de los funcionarios se realiza el 25 de febrero, transcurridos 22 días de la denuncia, donde hubo copiosas lluvias, aumentando nuevamente el caudal y modificando el escenario anterior. En el informe recibido el 27 de marzo, los funcionarios de la institución describen que el cauce se encuentra con buen nivel, sin mortandad de peces y sin aspectos de descomposición [...]. Ante dicho informe, nos preocupa la falta de compromiso por parte del ente estatal y la lentitud de las actuaciones en este tipo de denuncias donde la respuesta debería ser urgente”, planteó.

Fotografía extraída del informe elaborado por la Dirección Nacional de Aguas, tomada 22 días después de la denuncia en la zona de toma de la compañía Paso del Cerro SA.

Por otro lado, definió que el documento “recibido dos meses después de la denuncia” es “muy poco descriptivo y deja en evidencia la falta de regulación en el territorio de las habilitaciones y gestión del agua”. “La empresa, según la Dirección Nacional de Aguas, tiene el ‘derecho’ de sustraer de un arroyo cortado 4.320.000 l/día para uso agrícola, siendo que para consumo humano un hogar tipo en Uruguay usa 20.000 l/mes”, esgrimió. Finalmente, piden que “el Estado acompañe a la ciudadanía ante este tipo de denuncias y garantice el cumplimiento de los acuerdos de derechos humanos acordados internacionalmente”.